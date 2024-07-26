В Україні різко зросли ціни на землю

Ціна землі у 2024 році піднялася на 10 – 15%

У 2023 році середня ціна землі в Україні досягла 38,6 тис. гривень за гектар. У 2024 році спостерігається подальше зростання вартості, яке оцінюється у 10–15%. Про це пише 24 канал.

Старший проєктний менеджер із земельної реформи Офісу реформ Кабінету Міністрів України Андрій Мартин зазначає, що, попри непередбачуваність ситуації під час війни, очікується поступове підвищення цін на сільськогосподарську землю. Це зростання зумовлене відновленням торгівлі сільськогосподарською продукцією через порти Одещини та відновленням маржинальності агробізнесу.

Згідно з даними, порти на півдні України виходять на довоєнні показники, що позитивно впливає на ринок. Також, як зазначає Мартин, зростає потреба в консолідації земель, оскільки аграрії-орендарі викуповують ділянки для формування великих земельних масивів. В Україні ведуться обговорення щодо національного законодавства про консолідацію земель, але це питання ще не стало частиною обов’язкових заходів Плану ЄС для України.

Вартість землі в Україні з моменту відкриття ринку 1 липня 2021 року зросла на 10%. Станом на червень 2024 року, середня ціна гектара ріллі складає 49 143 гривень. З економічної точки зору, це означає підвищення ліквідності та капіталізації ринку, що розширює можливості для кредитного фінансування через передачу землі в заставу. Проте, ціни на українські сільськогосподарські угіддя все ще значно нижчі порівняно із західноєвропейськими ринками. Наприклад, в Польщі ціни вищі втричі.

Загалом ринок землі в Україні демонструє стійкість до викликів війни. Попит на землю залишається високим, особливо в центральних та південних областях. Ціни на землю зростають, що свідчить про її інвестиційну привабливість

До слова, у Харківській області звільнятимуть від земельного податку власників ділянок, на яких розташовані або можуть бути розташовані фортифікаційні споруди. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Рада оборони Харківської області затверджуватиме перелік ділянок, на яких облаштовуються оборонні споруди, та передаватиме його місцевим радам. Вони ухвалюватимуть рішення про встановлення податкових пільг та надсилатимуть цю інформацію до Державної податкової служби.