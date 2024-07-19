Україна та Чехія спростили запуск нових автобусних маршрутів

Тепер український перевізник не повинен шукати компанію в Чехії

Україна та Чехія спростили відкриття автобусних маршрутів між країнами. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України досягли домовленостей, які скасовують вимогу про паритетного партнера з іншої країни, скорочують термін погодження маршруту до 4 місяців та встановлюють спеціальні канали комунікації для розв'язання питань.

«Чехія – одна з найбільш популярних країн у питанні автобусного сполучення, тому спільно з чеськими колегами ми спростили процедуру відкриття маршрутів. У першу чергу ми прибираємо норму про необхідність паритетного партнера, як таку, що ускладнює процедуру, та фіксуємо чіткі часові рамки, щоб перевізник міг планувати свою діяльність. Впевнений, що це рішення покращить транспортну доступність, збільшить обсяг пасажирських перевезень та сприятиме активізації бізнесу», – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач підкреслив, що Чехія стала першою країною, з якою Україна забезпечила повну відповідність регулярних автобусних маршрутів, та висловив впевненість, що це рішення покращить транспортну доступність та сприятиме розвитку бізнесу.

Нагадаємо, що нещодавно у соцмережах з'явилася інформація про величезні автобусні черги на кордонах із Угорщиною та Румунією.

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