Головна Світ Економіка
search button user button menu button

За рік з початку війни мінюст США конфіскував активи проросійських діячів на $500 млн

Людмила Яцюк
glavcom.ua
За рік з початку війни мінюст США конфіскував активи проросійських діячів на $500 млн
фото Schutterstock

Проти прихильників Кремля та російських військових, які потрапили під санкції, мін’юст США склав понад 30 обвинувальних актів

З моменту вторгнення Росії в Україну рік тому міністерство юстиції США конфіскувало яхти, нерухомість та інші активи на суму понад $500 млн у людей, які підтримують російський уряд і ухиляються від санкцій США. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Мін’юсту США.

Оперативна група KleptoCapture, до складу якої входять федеральні прокурори, слідчі та аналітики, націлена на боротьбу з павутиною багатства російських олігархів і кремлівських інсайдерів.

У рамках цих зусиль у п'ятницю Міністерство юстиції США оголосило про цивільну конфіскацію майна російського олігарха Віктора Вексельберга, що перебуває під санкціями, на суму $75 млн. Партнеру Вексельберга, який нібито допомагав олігарху купувати багатомільйонні об'єкти нерухомості в Манхеттені, Хемптоні та Флориді, раніше цього місяця було пред'явлено звинувачення в порушенні американських санкцій і міжнародному відмиванні грошей. Раніше Міністерство юстиції конфіскувало розкішну яхту Вексельберга вартістю $90 млн під назвою «Танго».

Загалом, згідно зі статистикою міністерства, відомство заарештувало дві мега-яхти, ініціювало арешт чотирьох літаків, а також наклало арешт і ініціювало конфіскацію 10 об'єктів нерухомості у російських олігархів і агентів.

Результатом їхньої роботи також стало понад 30 обвинувальних актів проти прихильників Кремля та російських військових, які потрапили під санкції. Відбулися деякі арешти, але багато з цих обвинувачених живуть у Росії і навряд чи коли-небудь будуть затримані або екстрадовані.

У п'ятницю прокуратура оприлюднила новий обвинувальний акт за звинуваченням громадянина Росії у наданні американського комунікаційного обладнання Федеральній службі безпеки Росії – правонаступниці КДБ Радянського Союзу – всупереч санкціям США. Згідно з обвинувальним актом, 47-річний житель Москви Ілля Балакаєв неодноразово їздив до США, щоб придбати деталі електронного обладнання і привезти їх назад до Росії. Балакаєв нібито створив у США мережу людей, які допомагали йому купувати деталі, недоступні в Росії, і лагодити обладнання, що використовується для пошуку жучків для стеження і передачі таємних повідомлень.

До слова, на фоні нових санкцій у Росії рекордно обвалився рубль. Долар США виріс до 76 рублів вперше з квітня 2022 року.

24 лютого Білий дім оголосив, що США разом із партнерами щодо «Великої сімки» запровадять проти РФ нові санкції у річницю російського вторгнення в Україну. Вони торкнуться понад 200 фізичних та юридичних осіб у Росії, Європі, Азії та на Близькому Сході, які підтримують військові дії РФ в Україні. Серед юросіб будуть російські фінансові структури та компанії, пов'язані з російською оборонною промисловістю.

Раніше 24 лютого про нові санкції щодо Росії оголосили Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія. Під британські санкції потрапила, зокрема, Любов Кабаєва — мати гімнастки Аліни Кабаєвої, яку на Заході вважають матір'ю кількох дітей президента Росії Володимира Путіна. До австралійського списку санкцій було включено зокрема п'ять віце-прем'єрів Росії та голову РПЦ патріарха Кирила.

Читайте також: Рік вторгнення. Несподіваний результат у санкційній війні

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

200% мито на алюміній та удар по банках. США оголосили новий пакет санкцій проти РФ
200% мито на алюміній та удар по банках. США оголосили новий пакет санкцій проти РФ
Вчора, 16:54
До списку санкцій потрапили шість російських організацій, які займаються виробництвом або ремонтом військової техніки
Велика Британія ввела санкції проти «Росатома» та партнерів Путіна санкції
Вчора, 09:58
Австралія передасть Україні безпілотники на $33 млн і введе нові санкції проти РФ
Австралія передасть Україні безпілотники на $33 млн і введе нові санкції проти РФ
Вчора, 04:39

Економіка

За рік з початку війни мінюст США конфіскував активи проросійських діячів на $500 млн
За рік з початку війни мінюст США конфіскував активи проросійських діячів на $500 млн
За рік війни російські олігархи втратили шалені статки: названо суми
За рік війни російські олігархи втратили шалені статки: названо суми
Путін ні до чого. Аналітики роз’яснили, чому азіатські бренди лишаються у Росії
Путін ні до чого. Аналітики роз’яснили, чому азіатські бренди лишаються у Росії
200% мито на алюміній та удар по банках. США оголосили новий пакет санкцій проти РФ
200% мито на алюміній та удар по банках. США оголосили новий пакет санкцій проти РФ
Росія втратила членство в FATF
Росія втратила членство в FATF
Рада запровадила економічні санкції щодо всіх фінустанов Росії
Рада запровадила економічні санкції щодо всіх фінустанов Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9613
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8146
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7136
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6972
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6718
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту