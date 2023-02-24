За рік з початку війни мінюст США конфіскував активи проросійських діячів на $500 млн

Проти прихильників Кремля та російських військових, які потрапили під санкції, мін’юст США склав понад 30 обвинувальних актів

З моменту вторгнення Росії в Україну рік тому міністерство юстиції США конфіскувало яхти, нерухомість та інші активи на суму понад $500 млн у людей, які підтримують російський уряд і ухиляються від санкцій США. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Мін’юсту США.

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Оперативна група KleptoCapture, до складу якої входять федеральні прокурори, слідчі та аналітики, націлена на боротьбу з павутиною багатства російських олігархів і кремлівських інсайдерів.

У рамках цих зусиль у п'ятницю Міністерство юстиції США оголосило про цивільну конфіскацію майна російського олігарха Віктора Вексельберга, що перебуває під санкціями, на суму $75 млн. Партнеру Вексельберга, який нібито допомагав олігарху купувати багатомільйонні об'єкти нерухомості в Манхеттені, Хемптоні та Флориді, раніше цього місяця було пред'явлено звинувачення в порушенні американських санкцій і міжнародному відмиванні грошей. Раніше Міністерство юстиції конфіскувало розкішну яхту Вексельберга вартістю $90 млн під назвою «Танго».

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Загалом, згідно зі статистикою міністерства, відомство заарештувало дві мега-яхти, ініціювало арешт чотирьох літаків, а також наклало арешт і ініціювало конфіскацію 10 об'єктів нерухомості у російських олігархів і агентів.

Результатом їхньої роботи також стало понад 30 обвинувальних актів проти прихильників Кремля та російських військових, які потрапили під санкції. Відбулися деякі арешти, але багато з цих обвинувачених живуть у Росії і навряд чи коли-небудь будуть затримані або екстрадовані.

У п'ятницю прокуратура оприлюднила новий обвинувальний акт за звинуваченням громадянина Росії у наданні американського комунікаційного обладнання Федеральній службі безпеки Росії – правонаступниці КДБ Радянського Союзу – всупереч санкціям США. Згідно з обвинувальним актом, 47-річний житель Москви Ілля Балакаєв неодноразово їздив до США, щоб придбати деталі електронного обладнання і привезти їх назад до Росії. Балакаєв нібито створив у США мережу людей, які допомагали йому купувати деталі, недоступні в Росії, і лагодити обладнання, що використовується для пошуку жучків для стеження і передачі таємних повідомлень.

До слова, на фоні нових санкцій у Росії рекордно обвалився рубль. Долар США виріс до 76 рублів вперше з квітня 2022 року.

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24 лютого Білий дім оголосив, що США разом із партнерами щодо «Великої сімки» запровадять проти РФ нові санкції у річницю російського вторгнення в Україну. Вони торкнуться понад 200 фізичних та юридичних осіб у Росії, Європі, Азії та на Близькому Сході, які підтримують військові дії РФ в Україні. Серед юросіб будуть російські фінансові структури та компанії, пов'язані з російською оборонною промисловістю.

Раніше 24 лютого про нові санкції щодо Росії оголосили Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія. Під британські санкції потрапила, зокрема, Любов Кабаєва — мати гімнастки Аліни Кабаєвої, яку на Заході вважають матір'ю кількох дітей президента Росії Володимира Путіна. До австралійського списку санкцій було включено зокрема п'ять віце-прем'єрів Росії та голову РПЦ патріарха Кирила.