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Дипломатичні здобутки тижня та нові санкції РНБО проти росіян. Звернення президента

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Дипломатичні здобутки тижня та нові санкції РНБО проти росіян. Звернення президента
скріншот з відео

Глава держави подякував всім, хто працює на інформаційному фронті

Сьогодні ми завершуємо цей тиждень сильною дипломатичною подією – уперше за 32 роки Україну відвідала делегація високого рівня із Саудівської Аравії. Це черговий знак поваги до України, до нашої незламності й міцності. Поваги світу. Про це у зверненні наприкінці 368-ї доби протистояння російським окупантам наголосив президент Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав хроніку дипломатичних подій тижня, що минає:

  • Понеділок – лідер Сполучених Штатів Америки в Києві, Президент Джо Байден. Директорка Міжнародного валютного фонду у Києві.
  • Вівторок – голова уряду Італії Джорджа Мелоні в Києві. І потужна делегація від Конгресу США – представники Республіканської партії – теж у Києві.
  • Середа – розмова з Прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Перша в історії двосторонніх відносин розмова з Президентом Уганди. Розмова з Президентом Пакистану. Розмова з Президентом Естонії.
  • Четвер – Прем’єр-міністр Іспанії Санчес у Києві. Розмова з Президентом Єгипту. Візит представників глобальної парламентської мережі «Об’єднані для України». Це 13 парламентів країн Європи та Європарламент. Нарешті історично вагоме голосування Генасамблеї ООН за нашу резолюцію щодо миру й територіальної цілісності нашої держави. 141 держава – за!
  • П’ятниця, річниця незламності, – Прем’єр Польщі Моравецький у Києві і «Леопарди», сучасні бойові танки – в Україні. Результат, на який ми працювали багато-багато місяців. Зустріч лідерів держав «Великої сімки» і участь України в цьому засіданні.

Зі слів президента, Україна за рік стала традиційним учасником топових міжнародних форматів.

«Зараз була ще хороша зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія. Перший офіційний візит такого рівня представника цієї держави. Звісно, працюємо й над вищим рівнем візитів і відносин. Але вже зараз ми нарешті вийшли на взаємодію. І це, до речі, приносить конкретний і чутливий результат для українців, зокрема в тому, що стосується звільнення полонених», – наголосив Володимир Зеленський.

На думку глави держави, що більше знають про Україну, то більше підтримують Україну, ближчою стає наша перемога.

«Я ще раз дякую всім – кожному й кожній, – хто працює в марафоні, хто створює цей інформаційний фундамент нашого національного єднання. Дякую за відданість українській справі, за щире бажання шукати й розвивати формати, які посилять марафон, а отже, і Україну. І дякую за постійний пошук нових методів роботи для тих, хто зараз на тимчасово окупованій території України, за пошук нових шляхів доступу до наших людей і в Донецьку, і в Луганську, і на півдні держави, і в Криму. Дуже важливо, що Росії не вдалося закрити інформаційно наших людей і нашу землю на тій частині України, де поки що є триколор терористів», – сказав президент України.

Глава держави нагадав, що 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Криму та Севастополя.

«Всіх своїх і все своє ми повернемо з російської неволі. У 14-му році російська агресія розпочалася саме із захоплення Криму. Логічно, що звільненням Криму ми поставимо історичну крапку в будь-яких намаганнях Росії ламати життя українцям та всім народам Європи, Азії, на підкорення яких Кремль колись претендував. Міжнародне право переможе саме тут, на землях України: на Донбасі, у Приазов’ї, на Херсонщині й у Криму.

Я дякую всім, хто наближає цю перемогу! Я дякую всім, хто допомагає нашим людям на тимчасово окупованій території! Слава кожному й кожній, хто зараз у бою! До речі, особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою! Слава всім нашим героям спротиву на тимчасово окупованій території! Вся Україна буде вільною!» – наголосив Зеленський.

 

Теги: війна окупація президент Володимир Зеленський Крим росія Севастополь

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