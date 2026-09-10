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Випуск сталі в Україні обвалився на 57%: гірші показники були лише у 2022 році

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Випуск сталі в Україні обвалився на 57%: гірші показники були лише у 2022 році

Українська металургія входить у ще глибшу кризу: виробництво обвалилося на 57%

Українські металургійні підприємства у серпні 2026 року скоротили випуск сталі на 57,3% у річному вимірі –до 277 тис. тонн. Це один із найнижчих показників за всю історію повномасштабної війни.

Ще гірша динаміка у виробництві чавуну. У серпні воно скоротилося на 65,6% рік до року - до 257,1 тис. то нн. До липня падіння становило 40,5%.

Випуск товарного металопрокату зменшився на 57,4% у річному вимірі та на 29,6% порівняно з попереднім місяцем, до 269,5 тис. тонн.

За підсумками січня–серпня падіння поки виглядає менш різким, але також є суттєвим. Виробництво сталі скоротилося на 12,5% – до 4,3 млн тонн, чавуну – на 14,8%, до 4,35 млн тонн, металопрокату – на 15,6%, до 3,59 млн тонн.

Ключовою причиною різкого серпневого обвалу стали зупинки найбільших металургійних підприємств після російських атак.

У серпні «Запоріжсталь» повністю припинила роботу після ракетних ударів 11 та 27 серпня. До зупинки підприємство встигло виробити у серпні 46,2 тис. тонн сталі.

На початку вересня російської атаки зазнала й «Каметсталь» у Кам’янському. Після удару підприємство також повністю зупинило виробничі процеси.

Проблеми галузі не обмежуються лише прямими обстрілами. Український ГМК одночасно стикається з фактичною блокадою морських портів, дією CBAM та новими квотами ЄС на імпорт сталі.

Головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко зазначає, що у серпні Україна отримала один із найнижчих результатів з виробництва сталі за весь період великої війни.

«Гірше було лише у квітні та грудні 2022 року. У першій половині місяця на обсяги впливали морська блокада й імпортні обмеження постачань до ЄС. Але у другій половині серпня зупинилися два найбільших виробники сталі в країні внаслідок прямих російських атак», – сказав він.

За його оцінкою, у вересні ситуація може погіршитися ще більше.

Це означає, що металургія входить у новий етап кризи: одночасно скорочуються виробничі потужності, експортні можливості та доступ до ключових ринків. Якщо зупинки великих підприємств затягнуться, падіння виробництва може посилитися вже за підсумками наступного місяця.

Як відомо, металургія  є однією з головних експортних галузей України, яка забезпечувала більше 8% ВВП. За 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму понад 200 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Без термінових державних рішень Україна ризикує втратити цю галузь.

Україна у серпні скоротила виробництво сталі на 57,3% р./р.

За підсумками 8 місяців показник упав на 12,5%

Теги: імпорт металургія

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