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Обмеження експорту металобрухту допомогло зняти дефіцит сировини – глава «Укрметалургпрому»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Обмеження експорту металобрухту допомогло зняти дефіцит сировини – глава «Укрметалургпрому»
фото: DepositPhotos.com

Україні варто обмежити експорт брухту для всіх напрямків, у тому числі і в ЄС – експерт 

Запроваджені урядом обмеження на експорт металобрухту дали позитивний ефект і дозволили покращити забезпечення українських металургійних підприємств сировиною. Наступним кроком має стати системне регулювання експорту брухту, зокрема у відносинах із країнами ЄС. Про це заявив президент «Укрметалургпрому» Олександр Каленков, коментуючи ситуацію на ринку.

За його словами, торік українські металургійні підприємства відчували дефіцит металобрухту. Через нестачу сировини за конкурентними цінами окремі компанії не могли виробити заплановані обсяги продукції. Ситуацію також ускладнювала конкуренція з іноземними покупцями, зокрема з підприємствами на територіях, які мають доступ до дешевих російських ресурсів.

Саме тому, за його словами, спочатку було запроваджене експортне мито на металобрухт, а згодом – додаткові обмеження, щоб не допустити вивезення сировини через транзитні схеми. І це обмеження показало свою дієвість: забезпечення компаній брухтом зросло до нормального рівня.

Водночас Каленков звернув увагу, що чинне регулювання не повною мірою поширюється на торгівлю з Європейським Союзом через дію режиму вільної торгівлі. На його думку, Україна мала би провести консультації з ЄС, та застосувати обмежувальні заходи і в цьому напрямку, особливо в умовах війни. Йдеться передусім про необхідність встановлення мита в 180 євро/тонну брухту на цьому напрямі – адже зараз, як відомо, діє нульова ставка на вивезення брухту до ЄС, чим і користувалися недобросовісні експортери.

«Я думаю, що ми принаймні могли б розмовляти з Європейським Союзом і говорити про те, що це необхідно зробити», – зазначив він.

Президент «Укрметалургпрому» також підкреслив, що Україні варто орієнтуватися на політику самого ЄС, де металобрухт дедалі більше розглядають як стратегічно важливу сировину для декарбонізації промисловості. І наголосив: для держави переробка металобрухту всередині країни економічно вигідніша, ніж його експорт як сировини. Виробництво готового металопрокату забезпечує більше податків, валютної виручки та доданої вартості.

Як відомо, до запровадження заборони, експорт брухту невпинно зростав. І хоча експортне мито на брухт становить 180 євро/тонна, Україна на цьому нічого не заробляла, тому що вивозили цей брухт через Польщу, з нульовим митом, а вже потім везли до Туреччини. Через такі «сірі» експортні схеми наш бюджет втратив понад 3 млрд грн.

Теги: експорт металургія

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