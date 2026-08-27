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Новий удар по «Запоріжсталі»: депутат закликав уряд терміново підтримати металургію

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Новий удар по «Запоріжсталі»: депутат закликав уряд терміново підтримати металургію

До весни Україна може втратити металургію без термінових рішень держави – нардеп 

Російські війська знову завдали ракетного удару по «Запоріжсталі», яка вже зупинила роботу після попередньої атаки. На тлі обстрілів, блокування портів, подорожчання залізничної логістики та нових обмежень на експорт українська металургія опинилася у критичному становищі і потребує термінових рішень уряду. Про це заявив голова підкомітету з питань промислової політики Комітету ВР з питань економічного розвитку Муса Магомедов. 

За його словами, під час нової атаки у підприємство влучили п’ять ракет. «Запоріжсталь» була змушена зупинити роботу після попередньої атаки, тепер строки її відновлення залишаються невідомими.

«До весни Україна може залишитися без металургії. Це реальна перспектива, якщо уряд терміново не почне діяти», – заявив Магомедов.

Він наголосив, що російські обстріли є лише однією з проблем, які одночасно тиснуть на гірничо-металургійний комплекс.

Через блокування портів Великої Одеси зупинився видобуток на Південному ГЗК. За наведеними Магомедовим оцінками, виробництво інших криворізьких ГЗК за підсумками серпня може бути приблизно на 30% нижчим за середньорічний рівень 2025 року. При цьому повноцінної альтернативи морській логістиці для великих обсягів руди та металопродукції немає.

Додатковим фактором стало підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 30%: частка залізничних витрат у собівартості металургійної продукції вже зросла у 2-3 рази. 

«Підприємства після кількох років війни практично вичерпали внутрішні резерви й не можуть безкінечно перекладати на себе нові витрати», – зазначив він.

Серед інших ризиків Магомедов назвав механізм екомита CBAM, який може додати українським виробникам 50–100 євро витрат на тонну сталі, а також нові європейські квоти: доступна для металургів квота може становити близько 1,05 млн тонн на рік, що на 60% менше фактичного експорту української сталі до ЄС у 2025 році. Потенційні втрати він оцінює приблизно у $1 млрд експорту та понад 17 млрд грн бюджетних надходжень.

Магомедов наголосив, що сукупність цих факторів створює загрозу вже не окремим підприємствам, а всій галузі. «Якщо одночасно дорожчає логістика, закриваються експортні можливості, вводяться нові обмеження, а підприємства ще й щодня перебувають під російськими ударами – скоро підтримувати буде просто нікого», – заявив він.

За його словами, ситуація критична, і потребує не нарад, а комплексу конкретних рішень Кабміну. Питання стану ГМК уже обговорювалося на засіданні профільного комітету за участю уряду, а наступне обговорення має відбутися на нараді у прем’єр-міністра.

Магомедов наголосив, що збереження металургії має значення для всієї економіки, оскільки галузь забезпечує робочі місця, експорт, валютну виручку, податки та економічну основу промислових міст. «Бо навесні може виявитися, що рятувати вже нічого», – підсумував він.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму понад 200 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Але у разі постійного зростання тарифів державних монополій, передусім вантажного тарифу Укрзалізниці, та подальшого блокування портів, бюджет ризикує втратити джерело прибутку.

Теги: металургія Муса Магомедов війна

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