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Російські удари зупинили ключові металургійні підприємства України

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Російські удари зупинили ключові металургійні підприємства України
Ситуацію в металургії одночасно погіршують CBAM, нові торговельні обмеження ЄС, блокування морських портів та підвищення тарифів «Укрзалізниці»
фото: depositphotos.com

Україна може втратити до половини валютної виручки від експорту ГМК через атаки, блокаду портів і зростання тарифів – «Форбс»

Російські удари по підприємствах гірничо-металургійного комплексу, блокування морських портів та підвищення тарифів «Укрзалізниці» створили критичну ситуацію для галузі. Після атак у серпні зупинився металургійний гігант «Запоріжсталь», а «АрселорМіттал Кривий Ріг» скорочує виробництво. У галузі попереджають: запас міцності підприємств майже вичерпано. Для України це означає втрату майже половини валютної виручки від експорту ГМК, а це – мільярди доларів, пише «Форбс Україна».

У середині серпня російські війська завдали удару балістичною ракетою по «Запоріжсталі». Внаслідок атаки загинули сім працівників, були пошкоджені енергетичні підрозділи, інфраструктура, основні та допоміжні потужності доменного виробництва. Комбінат зупинив роботу.

У ніч на 16 серпня ракетного удару зазнав «АрселорМіттал Кривий Ріг». Загинули двоє людей, ще 13 працівників підприємства та підрядних організацій були поранені.

Президент «Укрметалургпрому» Олександр Каленков попереджає: за подальшого погіршення ситуації Україна може втратити до половини валютної виручки від експорту продукції ГМК.

«Ситуація більше, ніж просто погана, кількість негативних факторів зашкалює. Запас міцності майже вичерпаний. Йдеться вже про тижні», – каже Каленков.

Додатковим ризиком залишаються удари по логістичній інфраструктурі. У Запоріжжі російські війська атакують мости через Дніпро. У разі їхнього пошкодження логістичне плече для «Запоріжсталі» може збільшитися приблизно на 70 км в один бік.

За даними «Укрметалургпрому», у 2025 році експорт продукції гірничо-металургійного комплексу становив $6,2 млрд, а частка галузі у ВВП – близько 5,5%.

При цьому «Запоріжсталь» та «АрселорМіттал Кривий Ріг» забезпечують близько 70% української металургії. Їхня зупинка або суттєве скорочення виробництва матиме наслідки не лише для самої галузі, а й для суміжних секторів, оскільки частка проміжного споживання у металургійному виробництві перевищує 80%.

У «Метінвесті» зазначили, що масштаб пошкоджень «Запоріжсталі» є безпрецедентним. За оцінкою компанії, востаннє підприємство могло зазнавати руйнувань такого рівня ще під час Другої світової війни.

Точні строки відновлення роботи комбінату поки не називають. Вони залежатимуть від характеру пошкоджень, безпекової ситуації та можливості відновити не лише обладнання, а й усю виробничу та логістичну систему.

Відновлювальні роботи вже розпочалися: фахівці оцінюють пошкодження, шукають технічні рішення та необхідні ресурси.

Ситуацію в металургії одночасно погіршують CBAM, нові торговельні обмеження ЄС, блокування морських портів та підвищення тарифів «Укрзалізниці». У галузі наголошують, що сукупність цих факторів може призвести до подальшого скорочення виробництва, експорту, валютної виручки та податкових надходжень.

Нагадаємо, у 2024 році металургія дала Україні 7,2% ВВП, $6,4 млрд експорту (15,4% від загального обсягу) і близько $1 млрд податкових надходжень. Також, попри ризики, підприємства ГМК інвестували $650 млн, або 18,3% усіх капітальних інвестицій у промисловість.

Компанія «Метінвест» Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, у I кварталі 2026 року сплатила 4,3 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. Загалом від початку повномасштабної війни, обсяг податкових відрахувань групи сягнув майже 78 млрд грн. Також компанія лишається одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.

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Теги: експорт промисловість металургія

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