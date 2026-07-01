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РФ атакувала склади з туалетним папером на Одещині: фото, відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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РФ атакувала склади з туалетним папером на Одещині: фото, відео
Наслідки удару по Одещині, 1 липня 2026 р.
фото: ДСНС

Російська балістична ракета вбила двох людей

На Одещині внаслідок ворожої атаки зруйновані два складські приміщення з туалетним папером та мінеральними добривами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Унаслідок влучання балістичної ракети РФ дві людини загинули, ще 13 осіб поранені

«Через ворожу атаку руйнувань зазнали два складські приміщення з туалетним папером та мінеральними добривами. Рятувальники загасили пожежу», – повідомили рятувальники.

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Наслідки удару по Одещині, 1 липня 2026 р.
фото: ДСНС

Крім того, надзвичайники ліквідували загоряння пшениці на площі 15 га, завдяки чому вдалося врятувати від знищення ще 35 га українського хліба.

Нагадаємо, що вдень 1 липня ворог завдав балістичного удару по Одещині. Є загиблі та постраждалі. 

 

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Теги: ДСНС Одеса обстріл Одещина ракета

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