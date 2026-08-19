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Суд постановив примусово доставити нардепа Кузьміних на засідання

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Суд постановив примусово доставити нардепа Кузьміних на засідання
Нардеп не прийшов на засідання через госпіталізацію
фото з соцмереж

Народного депутата мають доставити до одного з районних судів Житомира для участі в засіданні

Вищий антикорупційний суд застосував привід до народного депутата України Сергія Кузьміних. Відповідне рішення колегія суддів ухвалила 19 серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВАКС.

Суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про здійснення приводу народного депутата до одного з районних судів Житомира.

Кузьміних має взяти участь у судовому засіданні ВАКС у режимі відеоконференції або за допомогою відповідних технічних засобів. Наразі в судовому засіданні оголошено перерву, необхідну для організації виконання ухвали.

Йдеться про справу №991/4071/22.

Як повідомляє Центр протидії корупції, засідання у справі Кузьміних було заплановане на весь день, однак народний депутат та його захисник до суду не з'явилися. Причиною неявки Кузьміних стала госпіталізація напередодні, що підтвердив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Водночас прокурор не визнав цю причину поважною та попросив суд застосувати до депутата привід до суду в Житомирі або забезпечити його участь у засіданні в режимі відеоконференції. При цьому привід не виконуватимуть, якщо він може погіршити стан Кузьміних.

У Центрі протидії корупції зазначають, що депутат і раніше пропускав судові засідання. Зокрема, 22 червня він не з'явився через поїздку до Іспанії, 29 жовтня 2025 року – через засідання парламентського комітету з питань здоров'я нації, а 30 березня 2026 року – через відрядження до Литви. Засідання 1 червня також не відбулося через лікарняний депутата.

У ЦПК наголосили, що строки давності у справі спливають у січні 2027 року. Нагадаємо, у січні 2022 року Сергія Кузьміних викрили під час отримання 558 тис. грн неправомірної вигоди. За версією слідства, ці кошти нардеп отримав за сприяння одній із компаній у перемозі в тендерах на закупівлю медичного обладнання.

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Теги: суд Житомир депутат хабар Вищий антикорупційний суд Верховна Рада політика САП

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