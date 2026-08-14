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По 15 років із конфіскацією: Верховний Суд остаточно залишив чинними вироки російським депутатам

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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По 15 років із конфіскацією: Верховний Суд остаточно залишив чинними вироки російським депутатам
Депутати причетні до ухвалення рішень, які передували повномасштабному вторгненню
Фото: Офіс генерального прокурора

Прокурорам вдалося довести вину депутатів Держдуми у сприянні агресії проти України

Верховний Суд України за результатами касаційного перегляду залишив без змін вироки щодо десяти депутатів Державної думи Російської Федерації. Прокурорам вдалося остаточно довести вину російських посадовців у сприянні посяганню на територіальну цілісність і недоторканність України, повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

«Кожного з них засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за ч. 3 ст. 110 КК України. За результатами касаційного перегляду вироки залишено без змін», – йдеться у повідомленні.

У суді всіх інстанцій підтверджено причетність депутатів РФ до ухвалення рішень, які передували повномасштабному вторгненню. У лютому 2022 року вони віддали свої голоси за визнання так званих «днр» і «лнр», а також за ратифікацію договорів про співпрацю між РФ та цими псевдоутвореннями. Ці дії стали невід'ємною частиною злочинного плану керівництва Росії з порушення суверенітету України.

Наразі усіх засуджених оголошено в розшук. Відбування призначеного терміну покарання для кожного з них розпочнеться з моменту їх фактичного затримання.

«Главком» писав, що Російська Федерація створює законодавче підґрунтя для використання збройних сил у відповідь на рішення міжнародних та іноземних судів. В травні Державна дума Росії ухвалила в другому та відразу в третьому, остаточному читанні законопроєкт, який дозволяє використовувати збройні сили за межами Росії для «захисту прав громадян РФ» у разі їхнього арешту.

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Теги: росія вирок війна депутат суд Україна

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