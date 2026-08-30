Військові частини відмовлялися брати мобілізованого на службу: чим усе закінчилося

У Львові суд засудив до трьох років позбавлення волі вантажника, який ухилився від мобілізації

У Львові до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді він стверджував, що військові частини відмовлялись брати його на службу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Шевченківського районного суду, обвинувачений – уродженець Львова, який працює вантажником та раніше не був судимий. Водночас із березня 2024 року відносно нього Залізничний районний суд Львова розглядає іншу кримінальну справу за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений у умовах воєнного стану), де він перебуває під заставою у розмірі 60,5 тисячі гривень.

Як встановлено судом, 11 травня 2024 року працівники ТЦК доправили чоловіка для проходження військово-лікарської комісії, за результатами якої його визнали придатним до військової служби.

13 травня 2024 року львів’янин особисто під розпис отримав повістку (мобілізаційне розпорядження) з вимогою з’явитися 3 червня 2024 року о 09:30 для подальшої відправки у війська. Проте у зазначений час до ТЦК та СП він не прибув і про причини неявки не повідомив.

У судовому засіданні чоловік вини не визнав. Він розповів свою версію подій, стверджуючи, що фактично не мав можливості служити через свій процесуальний статус у справі про грабіж:

«Мене затримали на заправці та доставили до ТЦК. Після ВЛК возили до навчальних центрів та військових частин у Брюховичах, Старичах та інших населених пунктах. Однак щоразу, коли я повідомляв юристам військових частин, що перебуваю під заставою і зобов’язаний з’являтися до суду, мене повертали назад до Львова. Коли 13 травня мені дали повістку на 3 червня, я не прийшов, бо був переконаний, що мене знову жодна частина не прийме. У листопаді та грудні 2024 року ситуація із затриманням ТЦК повторювалася – мене знову возили по чотирьох частинах, але скрізь відмовляли із тієї ж причини», – заявив обвинувачений у суді.

Чоловік переконував суд, що від служби не ховався, а в грудні 2024 року дізнався про перебування в розшуку, після чого був затриманий правоохоронцями.

Суд критично оцінив доводи сторони захисту та визнав їх безпідставними. Ухвалюючи рішення, суд зазначив: «Наявність відкритого кримінального провадження чи перебування під заставою не входить до визначеного законом вичерпного переліку поважних причин для неявки за повісткою до ТЦК».

Злочин за ст. 336 КК України є закінченим з моменту неявки військовозобов’язаного у визначений у повістці час (тобто 3 червня 2024 року). Подальші події листопаду та грудня 2024 року не скасовують факту вчиненого правопорушення.

Допитаний у суді офіцер мобілізаційного відділення підтвердив, що під підпис роз’яснював чоловікові: наявність судової справи про грабіж не є підставою для відстрочки від мобілізації.

Шевченківський районний суд Львова визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

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