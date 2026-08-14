Відому американську співачку звинувачено у шахрайстві

Інвестори звинувачують Селену Гомес у шахрайстві, стверджуючи, що вона не виконала обіцянок щодо просування свого стартапу з психічного здоров'я

Американську поп-зірку та акторку Селену Гомес, її матір Менді Тіфі та бізнес-партнерку Даніеллу Пірсон звинуватили у шахрайстві. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Відповідний позов до федерального суду штату Делавер подали п’ять міноритарних інвесторів, які вимагають повернути кошти, вкладені у стартап у сфері психічного здоров’я Wondermind Global Inc., що зазнав краху минулого року.

Компанію Wondermind заснували у 2021 році для популяризації концепції «психічної форми» та підтримки ментального здоров'я. У 2022 році під час раунду залучення фінансування стартап оцінили у $95 млн. Компанія зібрала $5 млн інвестицій, зокрема від венчурного фонду тенісистки Серени Вільямс, фірм Lightspeed Venture Partners і Sequoia Capital, а також $1,2 млн від групи приватних осіб, серед яких колишній генеральний директор Allergan Брент Сондерс.

За словами позивачів, ключовою обіцянкою стартапу була участь самої Селени Гомес, яка обіймала посаду керівниці з маркетингу та мала залучати аудиторію через свої акаунти у соцмережах із понад 500 млн підписників. Крім того, керівництво стверджувало про наявність партнерств із великими фінансовими інституціями, такими як JPMorgan Chase та Fidelity, а також про розробку спеціального мобільного додатка.

У позові зазначається, що обіцяні продукти та джерела доходів так і не були створені, а мобільний застосунок навіть не почали розробляти. Позивачі стверджують, що Гомес повністю ігнорувала свої договірні зобов'язання, зокрема через особисті конфлікти зі своєю матір'ю, та намагалася дистанціюватися від проєкту. Інвестори наголошують, що протягом трьох років засновники приховували від них реальний фінансовий стан і операційні проблеми компанії, дізнатися про які їм вдалося лише восени 2025 року з журналістського розслідування. Наразі відповідачі ситуацію не прокоментували.

Раніше «Главком» писав, що Селена Гомес нещодавно з’явилася на зйомках серіалу у плащі від одеської дизайнерки. Марка Olēnich (дизайнерка Яна Оленіч з Одеси) спеціалізується на мінімалістичних та монохромних речах. Вартість такого плаща нині 596 євро (близько 23 тисячі гривень). Це колекція осінь-зима-2022. Раніше в одязі цієї марки була помічена Тіна Кунакі, Ірина Шейк, Коко Роша, Кортні Кардаш'ян та інші.