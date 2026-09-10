Підозрюваного у підкиданні наркотиків екскомбату бригади «Маґура» взято під варту

За версією слідства, до спроби дискредитувати Ширшина можуть бути причетні троє

Суд також визначив альтернативу запобіжному заходу – заставу у 14 млн грн

Суд обрав запобіжний захід колишньому поліцейському Т. Алієву, якого підозрюють у підкиданні наркотиків в автомобіль екскомандира 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Дениса Ширшина. Алієва взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 14 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані кореспондентів «Суспільного».

Судове засідання відбулося у закритому режимі. Адвокати підозрюваного просили суд віддати його на поруки. За словами захисту, кримінальне провадження нібито має «сильний політичний підтекст». Суд із цими доводами не погодився та обрав тримання під вартою як запобіжний захід.

За версією слідства, до спроби дискредитувати Ширшина можуть бути причетні троє. Раніше повідомлялося про їхнє затримання та намір слідства просити суд про арешт фігурантів.

За даними правоохоронців, колишні поліцейські стежили за Ширшиним, після чого проникли до його автомобіля та підкинули туди наркотичні речовини. Згодом вони, за версією слідства, повідомили поліцію про нібито перевезення наркотиків екскомбатом.

Слідство вважає, що наркотики могли бути навмисно поміщені до автомобіля Ширшина для створення підстав для його затримання та подальшого кримінального переслідування.

Нагадаємо, у травні 2025 року тодішній командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин заявив, що подав рапорт на звільнення з посади. Він публічно розкритикував накази командування на Курському напрямку та заявив про невиправдані втрати особового складу.

Після цього начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов розпорядився створити робочу групу для перевірки обставин, про які повідомив Ширшин.

Згодом Ширшин розповів, що перевірка ситуації фактично не призвела до результатів. За його словами, після публічної заяви реакція була різною – від підтримки до погроз.