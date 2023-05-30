Європейські дипломати висловили демарш Грузії через відновлення авіасполучення до Росії

На критику послів міністр економіки країни відповів, що ситуація у Грузії відрізняється від ситуації в інших країнах

Акредитовані у Тбілісі посли країн Євросоюзу провели у понеділок зустріч із віце-прем'єром, міністром економіки Грузії Леваном Давіташвілі. Вони розкритикували та передали йому демарш у зв'язку з відновленням авіасполучення між республікою та Росією. Про це пишуть грузинські ЗМІ.

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«Ми висловили стурбованість та жаль Євросоюзу у зв'язку з відновленням авіасполучення між Грузією та Росією. Це рішення суперечить рішенню Євросоюзу не здійснювати польоти до Росії і чинити на неї тиск», – заявив після зустрічі журналістам посол Євросоюзу в Грузії Павло Керчинський.

У свою чергу Давіташвілі заявив, що відбувся відкритий діалог щодо авіасполучення з Росією. При цьому він наголосив, що Грузія має прямий кордон з Росією і «контекст Грузії відрізняється від контексту країн Євросоюзу».

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«Посли висловили свою позицію щодо цього питання. Ми зазначили, що ситуацію в Грузії не можна розглядати в контексті сситуації в інших країнах», – сказав Давіташвілі. Він також повідомив, що на зустрічі було розглянуто питання виконання Грузією запроваджених міжнародних санкцій проти Росії.

«Ми повідомили, що повністю дотримуємося їх як на КПП Ларс, так само як і в аеропортах країни», – сказав віце-прем'єр.

За його словами, він відзначив на зустрічі з послами неоднозначну позицію серед країн Євросоюзу щодо торгівлі з Росією. «Країни Європи продовжують торгівлю з Росією і після початку військових дій в Україні. Деякі з них торгують більше, деякі скорочують торгівлю», – сказав Давіташвілі. За його словами, Грузія поки що не є членом Євросоюзу, вона лише внесла заявку на членство.

«Ми готові до продовження діалогу та дискусій із послами Євросоюзу», – повідомив Давіташвілі.

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Нагадаємо, 10 травня президент РФ Володимир Путін скасував указ від 21 червня 2019 року про заборону повітряних перевезень з території РФ на територію Грузії.

Авіаційна влада Грузії 15 травня видала дозвіл на виконання польотів до країни російської авіакомпанії «Азімут», перший рейс відбувся 19 травня. З 20 травня поновила польоти авіакомпанія Georgian Airways, з 2 червня рейси планує виконувати Red Wings.