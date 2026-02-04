Заборгованість на балансуючому ринку зросла рекордними темпами. Експерт назвав причину

Борги на балансуючому ринку збільшилися на понад 20% за рік через неплатежі «захищених» споживачів – Омельченко

Боргова криза на ринку електроенергії має системний характер і за минулий рік різко поглибилась через неплатежі з боку так званих «захищених» споживачів. Про це заявив директор енергетичних програм Центр Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, масштаби заборгованості зросли рекордними темпами.

«Тільки у минулому році борги зросли більше ніж на 20%. Досягнули позначки близько 42 мільярдів гривень. І чому? Тому що дуже просто – у нас багато інфраструктуру, хоча до такої не відносяться», – сказав Омельченко.

Експерт наголосив, що проблема значною мірою пов’язана з переліком об’єктів, яким заборонено відключення електроенергії.

«Зараз трохи почистили ці переліки, але доступ до них неможливий на сьогодні. Але я знаю, що раніше було 5 тисяч підприємств. Із них близько 3 тисяч взагалі не відносяться до критичної інфраструктури», – зазначив він.

Омельченко пояснив, що саме відсутність реальної відповідальності за несплату створює стимули накопичувати борги.

«А чому вони не платять? Тому що знають, що і так їх не відключають», – сказав Омельченко.

За словами експерта, значні борги накопичуються і в інших секторах.

«Великі борги в водоканалах, в інших інфраструктурних об'єктах. І це все поступово накопичується і переростає у величезні борги і серйозну фінансову проблему для всього енергоринку», – резюмував Омельченко.

Раніше енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявив, що неплатежі на різних сегментах енергетичного ринку становлять серйозну загрозу для енергетичної безпеки України, оскільки напряму обмежують можливості компаній відновлювати пошкоджену інфраструктуру та розвивати нові потужності.