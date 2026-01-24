Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві 88 тис. родин без світла через нічну атаку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Києві 88 тис. родин без світла через нічну атаку
фото з відкритих джерел/ілюстративне

У Києві тривають екстрені відключення

Після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

«88 000 родин тимчасово без світла після масованої атаки. І ще одна важка ніч для енергетики. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики. Насамперед повертаємо живлення обʼєктам критичної інфраструктури. Погода заважає, але бригади працюють без зупинок, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки. Києві тривають екстрені відключення. Графіки наразі не працюють», – зазначили у ДТЕК.

Як відомо, нічна атака 24 січня спричинила чергову хвилю кризової ситуації в комунальній сфері столиці. Через пошкодження критичної інфраструктури місто знову зіткнулося з масштабними перебоями у постачанні тепла та води.

Внаслідок масованої атаки майже 6 000 житлових будинків столиці залишилися без опалення. За словами мера, більшість із цих об'єктів – це будинки, які комунальники вже двічі намагалися стабільно підключити до мережі після попередніх обстрілів 9-го та 20-го січня.

Нагадаємо, після нічної масованої атаки на столицю в енергосистемі Києва виник критичний дефіцит потужностей. За повідомленням КМДА, це призвело до вимушених змін у роботі метрополітену, зокрема на «червоній» та «зеленій» лініях. Наразі рух поїздів здійснюється в обмеженому режимі за диспетчерським регулюванням.

Через нестачу електроенергії рух поїздів на «червоній» гілці суттєво обмежено. Станції «наземної» ділянки тимчасово припинили роботу.

  • Зачинені станції: «Лісова», «Чернігівська», «Гідропарк» та «Дніпро».
  • Маршрут 1: «Академмістечко» – «Арсенальна» (інтервал 7–9 хвилин).
  • Маршрут 2: «Дарниця» – «Лівобережна» – «Арсенальна» (інтервал 12 хвилин).

На «зеленій» лінії зміни в русі спричинені не лише дефіцитом енергії, а й фізичним пошкодженням огорожі внаслідок нічного обстрілу. 

Читайте також:

Теги: Київ електроенергія ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Харків
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Сьогодні, 07:35
Київ отримав 20 нових автобусів турецького виробництва Anadolu Isuzu
Київ підсилює транспортну мережу: на маршрути виходять 20 нових автобусів
21 сiчня, 15:55
Жінка вимагала та отримала від приватного підприємця гроші за пришвидшення видачі результатів експертизи щодо відповідності дезінфектора встановленим нормам
Експертиза за 250 тис. грн: завідувачка лабораторії в Києві постане перед судом
20 сiчня, 14:16
Підлітку, який у Києві з ножем напав на вчительку й однокласника, повідомили про підозру у замаху на життя двох людей
Напад із ножем у київській школі: подробиці замаху від прокуратури та стан потерпілих
13 сiчня, 10:14
Пошкоджено посольство Катару
РФ пошкодила посольство Катару в Києві: Сибіга звернувся до країн Перської затоки
9 сiчня, 12:23
Киян закликають за можливості залишатися вдома або користуватися громадським транспортом замість власних автомобілів
До 20 см снігу, ожеледь та дощі: на Київщину насувається циклон
7 сiчня, 18:06
Колекція народного художника Івана Марчука налічує понад 5 тис. картин
Привласнення творів Івана Марчука. Поліція Києва розпочала розслідування
6 сiчня, 17:15
Суд виніс вирок киянину за незаконний обіг психотропних речовин
Киянин отримав 9,5 років за збут психотропів
31 грудня, 2025, 17:11
В Одесі пошкоджено чотири багатоквартирні будинки
Одеса частково залишилася без світла, води та тепла через масовану атаку РФ
31 грудня, 2025, 09:08

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві знову майже 6 000 будинків без опалення – Кличко
У Києві знову майже 6 000 будинків без опалення – Кличко
У Києві через дефіцит енергії та обстріли метро працює з обмеженнями
У Києві через дефіцит енергії та обстріли метро працює з обмеженнями
У Києві повітряна тривога тривала 50 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 50 хвилин
У Києві постраждала фабрика Roshen через нічний обстріл (фото, відео)
У Києві постраждала фабрика Roshen через нічний обстріл (фото, відео)
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Сьогодні, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Сьогодні, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Вчора, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Вчора, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
22 сiчня, 20:55

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua