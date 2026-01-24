У Києві 88 тис. родин без світла через нічну атаку

У Києві тривають екстрені відключення

Після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

«88 000 родин тимчасово без світла після масованої атаки. І ще одна важка ніч для енергетики. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики. Насамперед повертаємо живлення обʼєктам критичної інфраструктури. Погода заважає, але бригади працюють без зупинок, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки. Києві тривають екстрені відключення. Графіки наразі не працюють», – зазначили у ДТЕК.

Як відомо, нічна атака 24 січня спричинила чергову хвилю кризової ситуації в комунальній сфері столиці. Через пошкодження критичної інфраструктури місто знову зіткнулося з масштабними перебоями у постачанні тепла та води.

Внаслідок масованої атаки майже 6 000 житлових будинків столиці залишилися без опалення. За словами мера, більшість із цих об'єктів – це будинки, які комунальники вже двічі намагалися стабільно підключити до мережі після попередніх обстрілів 9-го та 20-го січня.

Нагадаємо, після нічної масованої атаки на столицю в енергосистемі Києва виник критичний дефіцит потужностей. За повідомленням КМДА, це призвело до вимушених змін у роботі метрополітену, зокрема на «червоній» та «зеленій» лініях. Наразі рух поїздів здійснюється в обмеженому режимі за диспетчерським регулюванням.

Через нестачу електроенергії рух поїздів на «червоній» гілці суттєво обмежено. Станції «наземної» ділянки тимчасово припинили роботу.

Зачинені станції: «Лісова», «Чернігівська», «Гідропарк» та «Дніпро».

Маршрут 1: «Академмістечко» – «Арсенальна» (інтервал 7–9 хвилин).

Маршрут 2: «Дарниця» – «Лівобережна» – «Арсенальна» (інтервал 12 хвилин).

На «зеленій» лінії зміни в русі спричинені не лише дефіцитом енергії, а й фізичним пошкодженням огорожі внаслідок нічного обстрілу.