Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укрзалізниця» розпочинає імпорт електроенергії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» розпочинає імпорт електроенергії
Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці доручив «Укрзалізниці» імпортувати світло
фото: Олексій Кулеба

Компанія імпортуватиме близько 50% електроенергії від загального споживання

«Укрзалізниця» розпочинає імпорт електроенергії. Цієї зими компанія імпортуватиме близько 50% електроенергії від загального споживання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «УЗ».

«Щоб розвантажити українську енергосистему, «Укрзалізниця» за дорученням Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці розпочинає імпорт електроенергії», – йдеться в заяві.

Зазначається, що компанія імпортуватиме близько 50% електроенергії від загального споживання. Залізничники продовжують допомагати країні триматися й відновлюватися після масованих ворожих обстрілів.

«Щодня понад 40 аварійних бригад «Укрзалізниці» працюють у Києві, щоб якомога швидше повернути тепло в оселі українців і ліквідувати наслідки атак на критичну інфраструктуру», – вказує пресслужба.

Нагадаємо, влада доручила «Укрзалізниці», НАК «Нафтогаз України» та концерну «Укроборонпром» збільшити імпорт електроенергії від власних потреб, щоби поділилися електроенергією з людьми.

Як повідомлялося, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень

До слова, енергетикам вдалося відновити електропостачання для всіх об’єктів критичної інфраструктури столиці, які постраждали внаслідок останньої атаки.

Читайте також:

Теги: електроенергія Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 25 грудня 2025 року
24 грудня, 2025, 21:06
В Одесі пошкоджено чотири багатоквартирні будинки
Одеса частково залишилася без світла, води та тепла через масовану атаку РФ
31 грудня, 2025, 09:08
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 7 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
6 сiчня, 18:22
На Київщині знеструмлено залізничну ділянку: низка поїздів затримується
На Київщині знеструмлено залізничну ділянку: низка поїздів затримується
8 сiчня, 22:44
Запорізька та частина Дніпропетровської областей залишилися без світла (оновлено)
Запорізька та частина Дніпропетровської областей залишилися без світла (оновлено)
11 сiчня, 03:59
У російському Серпухові стався блекаут після пожежі на підстанції
У російському Серпухові стався блекаут після пожежі на підстанції
16 сiчня, 23:26
На Київщині 18 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
На Київщині 18 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
18 сiчня, 13:37
Пасажирам радять бути уважними та заздалегідь планувати поїздки
Як курсуватиме київська електричка у перші дні Нового року: новий розклад
29 грудня, 2025, 16:51
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
9 сiчня, 09:13

Бізнес

«Укрзалізниця» розпочинає імпорт електроенергії
«Укрзалізниця» розпочинає імпорт електроенергії
Україні бракує фінансування для декарбонізації промисловості – аналіз кліматичної стратегії
Україні бракує фінансування для декарбонізації промисловості – аналіз кліматичної стратегії
Терехов про підняття комунальних тарифів та податків для ФОП: війна – не час для шокових рішень
Терехов про підняття комунальних тарифів та податків для ФОП: війна – не час для шокових рішень
Виробники продуктів харчування будуть зі світлом: Свириденко зробила заяву
Виробники продуктів харчування будуть зі світлом: Свириденко зробила заяву
Кількість ФОПів зросла: скільки підприємців нині в Україні
Кількість ФОПів зросла: скільки підприємців нині в Україні
Хто заробив на боротьбі з ожеледицею в Україні – дослідження
Хто заробив на боротьбі з ожеледицею в Україні – дослідження

Новини

Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Сьогодні, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Сьогодні, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Сьогодні, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua