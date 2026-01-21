Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці доручив «Укрзалізниці» імпортувати світло

Компанія імпортуватиме близько 50% електроенергії від загального споживання

«Укрзалізниця» розпочинає імпорт електроенергії. Цієї зими компанія імпортуватиме близько 50% електроенергії від загального споживання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «УЗ».

«Щоб розвантажити українську енергосистему, «Укрзалізниця» за дорученням Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці розпочинає імпорт електроенергії», – йдеться в заяві.

Зазначається, що компанія імпортуватиме близько 50% електроенергії від загального споживання. Залізничники продовжують допомагати країні триматися й відновлюватися після масованих ворожих обстрілів.

«Щодня понад 40 аварійних бригад «Укрзалізниці» працюють у Києві, щоб якомога швидше повернути тепло в оселі українців і ліквідувати наслідки атак на критичну інфраструктуру», – вказує пресслужба.

Нагадаємо, влада доручила «Укрзалізниці», НАК «Нафтогаз України» та концерну «Укроборонпром» збільшити імпорт електроенергії від власних потреб, щоби поділилися електроенергією з людьми.

Як повідомлялося, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

До слова, енергетикам вдалося відновити електропостачання для всіх об’єктів критичної інфраструктури столиці, які постраждали внаслідок останньої атаки.