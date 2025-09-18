Здешевлення електроенергії у вересні. Названо причини

«Головним фактором стало зменшення попиту через погодні умови»

У компанії D.Trading групи ДТЕК вважають падіння вартості електроенергії у вересні 2025 року об’єктивним і очікуваним. Про це повідомили у відповідь на запит журналістів.

«Головним фактором стало зменшення попиту через погодні умови. Неспекотна тепла погода призвела до відсутності потреби в кондиціонуванні чи обігріві, що суттєво знизило споживання електроенергії. Це традиційно для вересня», – зазначили в компанії.

У D.Trading також підкреслили, що пропозиція на ринку зросла завдяки додатковим атомним потужностям.

«Енергоатом у межах підготовки до опалювального сезону достроково завершив планові ремонти та підключив до енергосистеми енергоблоки-мільйонники. Це збільшило пропозицію на ринку та сприяло зниженню цін», – пояснили у компанії.

За її даними, більшість заявок формувалися на рівні нижчому за 1500 грн/МВт·год. А додатковий тиск на ціни створили газові станції, що працювали на пільговому газі.

«Це призвело до появи додаткових дешевих заявок, які ще більше знизили ціни на РДН», – зазначили у пресслужбі D.Trading.

Крім того, у компанії наголосили на загальноєвропейських факторах, що вплинули на ринок.

«Коливання цін спостерігалися в усіх ключових країнах ЄС.Так, у серпні-вересні 2025 року ціни змінилися наступним чином: Німеччина: з 77до 80 €/МВт·год (+4%), Франція: з 54 до 26 €/МВт·год (-52%), Польща: з 90 до113 €/МВт·год (+26%), Іспанія: з 68 до 55 €/МВт·год (-19%), Україна: зі 108 до81 €/МВт·год (-25%)», – уточнили у компанії.

«Таким чином, поточна динаміка в Україні не є винятковою, а відповідає загальноєвропейським тенденціям», – підсумували у D.Trading.

Нагадаємо, у першій половині вересня ціни на ринку електроенергії «на добу наперед» (РДН) обвалилися до рекордно низького рівня з початку 2024 року.

Енергетичний експерт Андріан Прокіп пояснив, що ситуація була прогнозованою через надлишок пропозиції, зростання потужностей АЕС після ремонтів та традиційне вересневе зниження попиту.