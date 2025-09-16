Міністр фінансів США зробив заяву про санкції проти Росії

Він зазначив, що США не рухатимуться вперед без підтримки європейських країн

США очікують, що європейці зроблять свою частину роботи

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не буде запроваджувати додаткові тарифи на китайські товари для стримування купівлі російської нафти Китаєм, якщо Європа не введе відповідні мита на китайські та індійські товари, передає «Главком».

Бессент підкреслив, що європейські країни повинні взяти на себе більшу відповідальність у зменшенні доходів Росії від продажу нафти, що, за його словами, є важливою частиною зусиль по припиненню війни в Україні.

Він зазначив, що США не рухатимуться вперед без підтримки європейських країн, які мають зробити свій внесок у припинення фінансування російської агресії.

«Ми очікуємо, що європейці зроблять свою частину роботи», – сказав Бессент. Він також нагадав, що США вже запровадили 25% мита на імпорт з Індії, зокрема на нафтопродукти, перероблені з російської нафти, яка була придбана за зниженою ціною.

Критикуючи закупівлі російської нафти деякими європейськими країнами та обіг нафтопродуктів, що переробляються в Індії, Бессент підкреслив, що це допомагає фінансувати російську військову кампанію.

Він додав, що якщо б Європа запровадила суттєві тарифи на покупців російської нафти, війна могла б завершитися через кілька місяців, оскільки це значно скоротило б доходи Москви.

Водночас Дональд Трамп заявив, що санкції, запроваджені країнами Європейського Союзу проти Росії, є недостатньо жорсткими, і закликав європейських партнерів посилити обмеження.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав європейські країни підтримати ініціативу Трампа щодо запровадження санкцій проти країн, які купують російську нафту.

До слова, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес готовий запровадити нові санкції проти Росії, але це станеться лише після погодження з президентом Дональдом Трампом.