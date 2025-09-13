Маніпуляції довкола прайс-кепів і «дорогої електрики» не відповідають реальності – експерт

Опір зміні прайс-кепів переважно лунає саме від галузей, де електроенергія займає найбільшу частку у собівартості продукції

Промисловість працює навіть після зміни прайс-кепів, попри гучні заяви про закриття – Трохимець

Промислові підприємства традиційно протестують проти підвищення прайс-кепів, але жодного разу не зупинилися через це. Про це заявив віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

«Вони плачуть постійно. Оскільки я пам'ятаю, вони постійно одне й те саме розказують, що якщо зараз, з 90-го року, я пам'ятаю, якщо зараз ви піднімете прайс-кепи, все, ми завтра зупинимося, там сотні тисяч людей на вулиці, підняли прайс-кепи, що працюють нормально», – зазначив експерт.

Він підкреслив, що опір зміні прайс-кепів переважно лунає саме від галузей, де електроенергія займає найбільшу частку у собівартості продукції.

«Інші, особливо феросплавні, бо у феросплавних там дійсно велика частка вартості електричної енергії, особливо в собівартості їх товару. Але, знаємо, бачите, не зупинилися, працюють», – додав він.

На його думку, зміна прайс-кепів є правильним рішенням, оскільки ринок не може функціонувати у викривлених умовах.

Раніше в українському інформаційному полі ширилися маніпуляції про нібито вищу вартість електроенергії в Україні порівняно з країнами ЄС. За словами аналітикині ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’ї Орлової, це не відповідає дійсності.

Вона нагадала, що біржові ціни на ринку «на добу наперед» (РДН) – це лише одна зі складових. Кінцевий рахунок за світло для бізнесу формують тарифи на передачу та розподіл, а також податки, які у більшості країн ЄС суттєво вищі, ніж в Україні.