Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Маніпуляції довкола прайс-кепів і «дорогої електрики» не відповідають реальності – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Маніпуляції довкола прайс-кепів і «дорогої електрики» не відповідають реальності – експерт
Опір зміні прайс-кепів переважно лунає саме від галузей, де електроенергія займає найбільшу частку у собівартості продукції
фото: depositphotos.com

Промисловість працює навіть після зміни прайс-кепів, попри гучні заяви про закриття – Трохимець

Промислові підприємства традиційно протестують проти підвищення прайс-кепів, але жодного разу не зупинилися через це. Про це заявив віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

«Вони плачуть постійно. Оскільки я пам'ятаю, вони постійно одне й те саме розказують, що якщо зараз, з 90-го року, я пам'ятаю, якщо зараз ви піднімете прайс-кепи, все, ми завтра зупинимося, там сотні тисяч людей на вулиці, підняли прайс-кепи, що працюють нормально», – зазначив експерт.

Він підкреслив, що опір зміні прайс-кепів переважно лунає саме від галузей, де електроенергія займає найбільшу частку у собівартості продукції.

«Інші, особливо феросплавні, бо у феросплавних там дійсно велика частка вартості електричної енергії, особливо в собівартості їх товару. Але, знаємо, бачите, не зупинилися, працюють», – додав він.

На його думку, зміна прайс-кепів є правильним рішенням, оскільки ринок не може функціонувати у викривлених умовах.

Раніше в українському інформаційному полі ширилися маніпуляції про нібито вищу вартість електроенергії в Україні порівняно з країнами ЄС. За словами аналітикині ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’ї Орлової, це не відповідає дійсності.

Вона нагадала, що біржові ціни на ринку «на добу наперед» (РДН) – це лише одна зі складових. Кінцевий рахунок за світло для бізнесу формують тарифи на передачу та розподіл, а також податки, які у більшості країн ЄС суттєво вищі, ніж в Україні.

Читайте також:

Теги: тарифи податки ринок електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

55% від усієї суми туристичного збору припадає на великий бізнес
Туристичний бум. Україна встановила новий податковий рекорд
10 вересня, 11:31
Оцінювати українські ціни вирвано з контексту чи лише за піковими періодами – некоректно, вважає Орлова
Експертка розвінчала міфи щодо «дорогої української електрики»
8 вересня, 18:08
Політик Денис Маслов каже, що представники бізнес-асоціацій і різних федерацій є лобістами і хочуть першими потрапити до Реєстру прозорості
Денис Маслов: В Україні лобізм часто асоціюють із корупцією. Однак це різні речі
8 вересня, 10:30
Наприкінці серпня набрали чинності 50% мита США на товари з Індії, запроваджені через купівлю російської нафти
Індія продовжить купувати російську нафту попри тарифи Трампа
5 вересня, 15:32
CBAM несправедливий для України: 75% нашої електроенергії безвуглецева – Прокіп
Експерт оцінив вплив європейського вуглецевого податку на українських виробників
31 серпня, 13:39
В ДТЕК розповіли, як виправити неправильно подані покази
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00
Надлишок пропозиції картоплі вплинув на польських фермерів
Обвал цін на картоплю: польські фермери в паніці через надлишок продукції
28 серпня, 12:05
Через відсутність чітких інструкцій щодо митних зборів, поштові оператори по всій Європі зупинили доставку посилок до США
Глобальний поштовий колапс: США спровокували кризу з відправленнями посилок
24 серпня, 08:49
Дехто буде оплачувати менше комунальних послуг
Деякі українці можуть отримати додаткові кошти для оплати електроенергії
18 серпня, 16:49

Економіка

Маніпуляції довкола прайс-кепів і «дорогої електрики» не відповідають реальності – експерт
Маніпуляції довкола прайс-кепів і «дорогої електрики» не відповідають реальності – експерт
«єВідновлення» призупиняє роботу на вихідних – Мінрозвитку
«єВідновлення» призупиняє роботу на вихідних – Мінрозвитку
Падіння продажів і $58 млн збитку: «Метінвест» Ахметова відзвітував за роботу у першому півріччі-2025
Падіння продажів і $58 млн збитку: «Метінвест» Ахметова відзвітував за роботу у першому півріччі-2025
Фінансова діра у бюджеті України: МВФ прогнозує ще більший дефіцит до 2027 року
Фінансова діра у бюджеті України: МВФ прогнозує ще більший дефіцит до 2027 року
«АрселорМіттал»: «Укрзалізниця» піднімає чорний прапор для промисловості
«АрселорМіттал»: «Укрзалізниця» піднімає чорний прапор для промисловості
Туристичний бум. Україна встановила новий податковий рекорд
Туристичний бум. Україна встановила новий податковий рекорд

Новини

Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Сьогодні, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua