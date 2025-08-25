Головна Гроші Економіка
Китайська металургія може знищити українську – GMK Center

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Китайська металургія може знищити українську – GMK Center
Протягом січня-червня поставки металопродукції зросли на 70% р./р.
фото: depositphotos.com

Китай значно розширив присутність на ринку металопрокату України

Імпорт металопрокату з Китаю в Україну в січні-червні 2025 року зріс майже на 70% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 86,91 тис. тонн. Частка китайської продукції в загальному обсязі імпорту металопрокату в країну зросла з 9,3% до 12,7%, свідчать розрахунки GMK Center на базі даних Державної митної служби.

У структурі поставок лідирує плоский прокат – 66,23 тис. т (+43,6% р./р.), зокрема гарячекатаний – 26,23 тис. т (+225,4%) та холоднокатаний – 11,78 тис. т (+72,9%). Прокат з покриттям навпаки продемонстрував спад – 14,67 тис. т (-3,4%). Особливо помітне зростання зафіксоване у категорії довгомірного прокату – 20,68 тис. т (+307,5%), що забезпечило китайській продукції 16,2% ринку цього сегмента (проти 6,5% роком раніше).

Із них прутки та бруски гарячекатані в бунтах становили 11,45 тис. т (проти 0,02 тис. т у 2024 році). У червні імпорт із КНР дещо скоротився – на 5,4% р./р., до 11,36 тис. т. Поставки плоского прокату впали майже на 40%, водночас довгий прокат показав зростання у понад шість разів – до 4,54 тис. т. Президент об’єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков назвав ситуацію загрозливою.

За його словами, українські підприємства здатні повністю покривати попит на довгий прокат, зокрема арматуру та катанку. Але агресивна імпортна експансія, зокрема з Китаю, ставить під сумнів подальше функціонування галузі.

Каленков підкреслив, що імпортна продукція нерідко має цінову перевагу через дешеві енергоносії та використання російської заготовки, що створює умови недобросовісної конкуренції.

В «Укрметалургпромі» закликають державу терміново втрутитись, щоби зберегти внутрішній ринок, який є критично важливим під час війни та у період відновлення.

Як раніше повідомлялось, експерти називають низку причин складного становища вітчизняної металургії. Окрім обʼєктивних втрат внаслідок агресії, виокремлюються: постійно зростаючі тарифи державних монополій, збільшення податкового навантаження, відсутність державної промислової політики.

Китайська металургія може знищити українську – GMK Center
Китайська металургія може знищити українську – GMK Center
