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Найбільша у світі целюлозно-паперова компанія йде з Росії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Найбільша у світі целюлозно-паперова компанія йде з Росії
фото з відкритих джерел

International Paper продає свій целюлозний бізнес у Росії за $500 млн

Американська компанія International Paper виходить із прибуткового російського целюлозного бізнесу. Російські партнери компанії викуплять її частку орієнтовно за 500 млн доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У компанії заявили, що продадуть свою 50-відсоткову частку групи «Ілім» російським партнерам по спільному підприємству. Повідомляється, що ці партнери на чолі з головою правління зацікавлені у покупці частки американської компанії у пов'язаній корпоративній структурі.

International Paper витратила приблизно 720 млн. доларів на покупку своєї половини «Іліма». За три квартали 2022 року Ілім надав близько 250 млн. доларів прибутку, що становить майже 14% від загальної суми компанії, і виплатила дивіденди розміром 204 млн доларів.

Нагадаємо, виробник паперу SvetoCopy, американська компанія Sylvamo Corporation, у травні 2022 року вирішила піти з російського ринку.

Теги: бізнес

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