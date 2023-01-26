Найбільша у світі целюлозно-паперова компанія йде з Росії

International Paper продає свій целюлозний бізнес у Росії за $500 млн

Американська компанія International Paper виходить із прибуткового російського целюлозного бізнесу. Російські партнери компанії викуплять її частку орієнтовно за 500 млн доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.



У компанії заявили, що продадуть свою 50-відсоткову частку групи «Ілім» російським партнерам по спільному підприємству. Повідомляється, що ці партнери на чолі з головою правління зацікавлені у покупці частки американської компанії у пов'язаній корпоративній структурі.

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International Paper витратила приблизно 720 млн. доларів на покупку своєї половини «Іліма». За три квартали 2022 року Ілім надав близько 250 млн. доларів прибутку, що становить майже 14% від загальної суми компанії, і виплатила дивіденди розміром 204 млн доларів.

Нагадаємо, виробник паперу SvetoCopy, американська компанія Sylvamo Corporation, у травні 2022 року вирішила піти з російського ринку.