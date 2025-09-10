Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Зміна граничних цін на ринку електроенергії підтримала стабільність української енергосистеми – ExPro Consulting

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Зміна граничних цін на ринку електроенергії підтримала стабільність української енергосистеми – ExPro Consulting

Ефект від зміни прайс-кепів проявиться взимку завдяки зростанню імпорту – аналітикиня

Серпень став відносно стабільним місяцем для української енергосистеми, зокрема завдяки сприятливим погодним умовам та збереженню обсягів імпорту електроенергії. Про це заявила аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова.

«Якщо ми говоримо про імпорт у серпні, то серпень достатньо для українського енергосистеми видався вдалим, мабуть, через,по перше, погодні умови. Давайте згадаємо серпень минулого року, коли були суттєві відключення і була дуже спекотна погода – це значно вплинуло на роботу енергосистеми. Цього серпня не було такої спеки і тому, відповідно, попит на електроенергію був не таким високим», – пояснила вона.

За словами експертки, імпорт електроенергії у серпні залишався на рівні липня з незначним зростанням. Водночас, основний ефект від нових цінових обмежень на ринку (прайс-кепів), які з серпня застосовуються до вечірніх пікових годин (17:00–23:00), стане відчутним саме в зимовий період.

«Ми розуміємо, що прайс-кепи, які були встановлені на ринку електроенергії з серпня, вони стосувалися тільки окремих годин, годин вечірнього піку – 17–23 година. Я думаю, що дійсну їх дію ми зможемо побачити взимку, коли на ці години суттєво зросте імпорт електроенергії, тому що саме на ці години буде найбільша потреба в електроенергії в країні», – підкреслила Орлова.

Таким чином, рішення про зміну прайс-кепів створює передумови для більшої гнучкості ринку та забезпечення покриття вечірніх пікових навантажень за рахунок імпорту.

Нагадаємо, Нацкомісія із 1 серпня змінила прайс-кепи для вечірнього піку споживання (з 17:00 до 22:00). За даними Центру Разумкова, перегляд верхньої межі прайс-кепу на електроенергію не спричинив автоматичного зростання цін. Цей крок дозволив значно збільшити обсяг імпорту з ЄС та покрити вечірній дефіцит.

Теги: імпорт електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Коваленко: Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені
Гендиректор Yasno порадив підготуватися до відключень світла
8 вересня, 14:51
Сонячні панелі стійкіші до граду, ніж здається на перший погляд
Сонячні панелі проти екстремальної погоди: що потрібно знати
2 вересня, 15:10
В ДТЕК розповіли, як виправити неправильно подані покази
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00
Через російський обстріл знеструмлено 60 тис. мешканців області
На Вінниччині ворог атакував критичну інфраструктуру
28 серпня, 07:58
У Полтавській області сталося аварійне відключення світла у 26 населених пунктах
На Полтавщині буревій залишив без світла тисячі мешканців
22 серпня, 22:22
Україна залишається серед країн із нижчими цінами на електроенергію – ENTSO-E
Ціни на електроенергію в Україні та Європі, чи є різниця?
22 серпня, 15:35
Немчінов підкреслив, що підвищення граничних цін є важливим елементом підготовки до найскладнішого опалювального сезону
Зміна прайс-кепів допомогла збалансувати ринок та збільшити імпорт – Energy Club
16 серпня, 15:03
Велика сонячна електростанція
Австралія запускає нового конкурента китайським сонячним панелям
12 серпня, 21:45
Повний гід по вибору ідеальних розеток та вимикачів для вашого інтер'єру
Повний гід по вибору ідеальних розеток та вимикачів для вашого інтер'єру Реклама
11 серпня, 10:33

Бізнес

Зміна граничних цін на ринку електроенергії підтримала стабільність української енергосистеми – ExPro Consulting
Зміна граничних цін на ринку електроенергії підтримала стабільність української енергосистеми – ExPro Consulting
Засновник Amazon відкрив філію своєї компанії в центрі Києва
Засновник Amazon відкрив філію своєї компанії в центрі Києва
НКЦПФР зафіксувала грубі порушення у корпоративному управлінні «Укренерго»
НКЦПФР зафіксувала грубі порушення у корпоративному управлінні «Укренерго»
Метінвест інвестує пів мільярда у енергонезалежність підприємств у Кривому Розі
Метінвест інвестує пів мільярда у енергонезалежність підприємств у Кривому Розі
Ключові асоціації гравців фармринку виступили зі спільною позицією щодо врегулювання маркетингу
Ключові асоціації гравців фармринку виступили зі спільною позицією щодо врегулювання маркетингу
Уряд продовжив пільгове кредитування для агровиробників
Уряд продовжив пільгове кредитування для агровиробників

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua