Зміна граничних цін на ринку електроенергії підтримала стабільність української енергосистеми – ExPro Consulting

Ефект від зміни прайс-кепів проявиться взимку завдяки зростанню імпорту – аналітикиня

Серпень став відносно стабільним місяцем для української енергосистеми, зокрема завдяки сприятливим погодним умовам та збереженню обсягів імпорту електроенергії. Про це заявила аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова.

«Якщо ми говоримо про імпорт у серпні, то серпень достатньо для українського енергосистеми видався вдалим, мабуть, через,по перше, погодні умови. Давайте згадаємо серпень минулого року, коли були суттєві відключення і була дуже спекотна погода – це значно вплинуло на роботу енергосистеми. Цього серпня не було такої спеки і тому, відповідно, попит на електроенергію був не таким високим», – пояснила вона.

За словами експертки, імпорт електроенергії у серпні залишався на рівні липня з незначним зростанням. Водночас, основний ефект від нових цінових обмежень на ринку (прайс-кепів), які з серпня застосовуються до вечірніх пікових годин (17:00–23:00), стане відчутним саме в зимовий період.

«Ми розуміємо, що прайс-кепи, які були встановлені на ринку електроенергії з серпня, вони стосувалися тільки окремих годин, годин вечірнього піку – 17–23 година. Я думаю, що дійсну їх дію ми зможемо побачити взимку, коли на ці години суттєво зросте імпорт електроенергії, тому що саме на ці години буде найбільша потреба в електроенергії в країні», – підкреслила Орлова.

Таким чином, рішення про зміну прайс-кепів створює передумови для більшої гнучкості ринку та забезпечення покриття вечірніх пікових навантажень за рахунок імпорту.

Нагадаємо, Нацкомісія із 1 серпня змінила прайс-кепи для вечірнього піку споживання (з 17:00 до 22:00). За даними Центру Разумкова, перегляд верхньої межі прайс-кепу на електроенергію не спричинив автоматичного зростання цін. Цей крок дозволив значно збільшити обсяг імпорту з ЄС та покрити вечірній дефіцит.