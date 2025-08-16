Зміна прайс-кепів допомогла збалансувати ринок та збільшити імпорт – Energy Club

Немчінов підкреслив, що підвищення граничних цін є важливим елементом підготовки до найскладнішого опалювального сезону

Зміна граничних цін – виважений крок для енергоринку перед опалювальним сезоном – Energy Club

Зміна граничних цін на електроенергію є правильним і виваженим кроком для стабілізації ринку та підготовки до опалювального сезону. Про це заявив Максим Немчінов, віцепрезидент Energy Club.

«Було запроваджене рішення щодо підняття прайс-кепів. Безумовно, це повинно вплинути позитивно на баланс, на ринку електричної енергії з точки зору розрахунків, з точки зору наповнення його», – зазначив він.

За словами Немчінова, цей крок також посилює можливості імпорту електроенергії в пікові години.

«А також це дасть можливість нам у разі дефіциту електричної енергії в пікові години все ж таки мати більше можливості її імпортувати з Європи, враховуючи те, що в ці години і в Європі вона коштує доволі значних грошей. І для того, щоб мати можливість її імпортувати в ці години, звичайно, підняття прайс-кепів зіграє позитивну роль», – наголосив він.

Водночас ринок не зазнав різких коливань після ухвалення рішення.

«На сьогодні, чесно кажучи, вже скільки, два тижні майже пройшло з того часу, як підняли прайс-кепи, я поки що не бачу жодних коливань на ринку, більш-менш все стабільно», – додав віцепрезидент Energy Club.

Немчінов підкреслив, що підвищення граничних цін є важливим елементом підготовки до найскладнішого опалювального сезону.

«З точки зору, знов таки, перспективи підготовки до найскладнішого опального сезону, це абсолютно, як на мою думку, правильне і виважене рішення», – сказав він.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголосив, що перегляд верхньої межі прайс-кепівна ринку електроенергії в Україні сприяв збільшенню імпорту з Європейського Союзу у 2,3 раза та допоміг уникнути дефіциту в енергосистемі.