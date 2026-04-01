Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Стало відомо, скільки Україна витратила торік на імпортні фрукти

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Найбільшу частку поставок формують банани та цитрусові

У 2025 році Україна імпортувала 725 тис. тонн фруктів на загальну суму $922,6 млн. Це більше, ніж роком раніше, коли імпорт складав 690 тис. тонн. Про це свідчать дані Державної митної служби, які проаналізував «Главком» у матеріалі «Мандаринова економіка. Як змінився імпорт фруктів в Україну за час війни».

Вартість імпорту зростала швидше, ніж фізичні обсяги. Якщо у 2024 році Україна витратила на закупівлю фруктів за кордоном $804,6 млн, то у 2025 році ця сума збільшилася на $120 млн.

Аналітики пояснюють це не лише зростанням поставок, а й подорожчанням фруктів на світових ринках. Крім того, поступово збільшується попит на дорожчі категорії продукції – зокрема авокадо, манго та екзотичні ягоди.

Найбільший спад імпорту припав на 2022 рік, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії. Тоді поставки фруктів до України скоротилися одразу на 33% – з 990 тис. тонн у 2021 році до 664 тис. тонн.

Причинами стали логістичний колапс у перші місяці війни, закриття частини транспортних маршрутів, різке подорожчання перевезень та масовий виїзд українців за кордон.

Втім уже у 2023 році ринок почав поступово відновлюватися. У грошовому вимірі імпорт зріс більш ніж на 20%, оскільки бізнес перебудував логістику та налагодив нові маршрути постачання фруктів.

Попри війну, структура імпортного фруктового кошика суттєво не змінилася: найбільшу частку, як і раніше, формують банани та цитрусові.

Раніше «Главком» писав, що у сезоні 2026 року дешевих овочів і фруктів в Україні чекати не варто. Основні причини – нестача працівників, складні погодні умови та зростання витрат на виробництво.

Читайте також:

Теги: економіка імпорт ринок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua