Стало відомо, скільки Україна витратила торік на імпортні фрукти

Україна витратила майже $1 млрд на імпорт фруктів у 2025 році

Найбільшу частку поставок формують банани та цитрусові

У 2025 році Україна імпортувала 725 тис. тонн фруктів на загальну суму $922,6 млн. Це більше, ніж роком раніше, коли імпорт складав 690 тис. тонн. Про це свідчать дані Державної митної служби, які проаналізував «Главком» у матеріалі «Мандаринова економіка. Як змінився імпорт фруктів в Україну за час війни».

Вартість імпорту зростала швидше, ніж фізичні обсяги. Якщо у 2024 році Україна витратила на закупівлю фруктів за кордоном $804,6 млн, то у 2025 році ця сума збільшилася на $120 млн.

Аналітики пояснюють це не лише зростанням поставок, а й подорожчанням фруктів на світових ринках. Крім того, поступово збільшується попит на дорожчі категорії продукції – зокрема авокадо, манго та екзотичні ягоди.

Найбільший спад імпорту припав на 2022 рік, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії. Тоді поставки фруктів до України скоротилися одразу на 33% – з 990 тис. тонн у 2021 році до 664 тис. тонн.

Причинами стали логістичний колапс у перші місяці війни, закриття частини транспортних маршрутів, різке подорожчання перевезень та масовий виїзд українців за кордон.

Втім уже у 2023 році ринок почав поступово відновлюватися. У грошовому вимірі імпорт зріс більш ніж на 20%, оскільки бізнес перебудував логістику та налагодив нові маршрути постачання фруктів.

Попри війну, структура імпортного фруктового кошика суттєво не змінилася: найбільшу частку, як і раніше, формують банани та цитрусові.

Раніше «Главком» писав, що у сезоні 2026 року дешевих овочів і фруктів в Україні чекати не варто. Основні причини – нестача працівників, складні погодні умови та зростання витрат на виробництво.