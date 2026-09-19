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Через падіння попиту в Україні накопичився профіцит газу

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Через падіння попиту в Україні накопичився профіцит газу
Через падіння промислового споживання в Україні сформувався надлишок газу
фото: depositphotos.com

Падіння споживання сформувало профіцит газу: експерти говорять про потребу відкриття експорту

В Україні через різке скорочення споживання промисловістю сформувався надлишок газу в комерційному сегменті ринку. Про це заявив експерт газового напряму аналітичної компанії ExPro Михайло Свищо. 

За його словами, в середньому за літо споживання газу було на 20% нижчим, ніж торік, а у серпні падіння сягнуло 23% – це найбільше зниження за рік.

«У нас, як ми вже говорили, особливо у відео, де ми розбирали про плани, тодішні ще плани відкрити експорт газу, що в нас за рахунок ударів по промислових споживачах великих, за рахунок ударів по портовій інфраструктурі виник профіцит ресурсу в комерційному сегменті, тобто в нас виник певний надлишок газу за рахунок того, що споживання великими споживачами знизилося», – пояснив Свищо.

Саме такий надлишок і був одним із предметів дискусії про контрольоване відкриття експорту. Водночас експорт так і не запустили, тому профіцит ресурсу залишився всередині українського ринку.

«Експорт так і не відкрили, тому споживання в нас залишається зниженим, і відповідно в нас є цей певний профіцит ресурсу», – зазначив аналітик.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що Україні варто переглянути заборону на експорт газу і перейти до моделі, за якої надлишок ресурсу можна продавати за кордон, а за дефіциту – імпортувати.

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Теги: експорт газ тарифи

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