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Україна завалила своїми макаронами п'ять країн

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Україна завалила своїми макаронами п'ять країн
Експорт українських макаронів і кускусу за рік зріс на 129%
фото з відкритих джерел

Найбільшими покупцями української продукції стали Німеччина, Молдова та Велика Британія

Україна більш ніж удвічі збільшила експорт макаронних виробів і кускусу. За кордон відправили 29,5 тис. тонн продукції, що на 129% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AgroPortal.ua

За даними спілки «Борошномели України», макаронні вироби та кускус показали найбільше зростання експорту серед усіх продуктів переробки зерна.

Згідно з інформацією на AgroPortal.ua, експорт продуктів переробки зерна з України у 2025–2026 роках сягнув 543,4 тис. тонн, що на 1,2% перевищує показники попереднього періоду. Лідером за обсягами залишаються висівки (365,9 тис. тонн), проте найбільш динамічне зростання продемонстрував експорт макаронних виробів та кускусу. Таким чином, макаронні вироби стали одним із найдинамічніших напрямів експорту продукції переробки зерна.

Найбільшими покупцями українських макаронних виробів і кускусу стали Німеччина, яка імпортувала 6,4 тис. тонн продукції, Молдова (3 тис. тонн), Велика Британія (2,7 тис. тонн), Румунія (2,6 тис. тонн) та Латвія (2,3 тис. тонн).

Водночас експорт круп і гранул скоротився на 17,6% — до 26,2 тис. тонн. Найбільше цієї продукції закупили Молдова, Ізраїль, Румунія, Коста-Ріка та Литва.

Водночас на внутрішньому ринку українські виробники можуть зіткнутися з новими викликами через зростання цін.

Нагадаємо, раніше у лютому цього року аналітик ProConsulting Олексій Надводнюк прогнозував, що ціни на макаронні вироби українського виробництва на внутрішньому ринку у 2026 році можуть зрости на 10–12%, повідомляє Interfax-Ukraine.

Експерт пояснив, що подорожчання макаронів пов’язане з тим, що ціни для виробників і ціни в магазинах у 2025 році зростали різними темпами. Виробничі витрати збільшувалися швидше, ніж змінювалася кінцева ціна для покупців.

За словами експерта, подальше подорожчання продукції може призвести до збільшення частки імпортних товарів на полицях магазинів. Наразі українські виробники займають 43,7% внутрішнього ринку, решту становлять закордонні товари.

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Теги: експорт зерно Україна макарони

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