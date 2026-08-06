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Куди Україна найбільше постачає свої товари: названо три країни

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Куди Україна найбільше постачає свої товари: названо три країни
Майже три чверті українського імпорту припали на машини, транспорт, паливо та продукцію хімічної промисловості
фото з відкритих джерел

Китай залишився найбільшим постачальником товарів в Україну, а найбільшим ринком збуту української продукції стала Польща

Впродовж перших семи місяців 2026 року Україна імпортувала товарів на $58,1 млрд, а експортувала – на $24,1 млрд. Загальний товарообіг за цей період сягнув $82,2 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну митну службу України.

За даними Держмитслужби, впродовж січня–липня 2026 року оподаткований імпорт становив $40,9 млрд. Податкове навантаження на один кілограм такого імпорту склало $0,59.

Найбільшими постачальниками товарів в Україну стали Китай ($16,8 млрд), Польща ($5,5 млрд) та Німеччина ($3,8 млрд). Найбільше українських товарів експортували до Польщі ($2,8 млрд), Туреччини ($2 млрд) та Німеччини ($1,5 млрд).

Майже три чверті всього імпорту (73%) припали на машини, устаткування та транспортні засоби, паливно-енергетичні товари, а також продукцію хімічної промисловості.

Найбільшу частку імпорту становили машини, устаткування та транспортні засоби – на $25,7 млрд. Під час їх митного оформлення до бюджету надійшло 145,5 млрд грн, або 28% усіх митних платежів.

Паливно-енергетичних товарів Україна імпортувала на $8,5 млрд. До бюджету від їх митного оформлення сплачено 172,7 млрд грн, що становить 34% усіх митних надходжень. Обсяг імпорту продукції хімічної промисловості сягнув $8 млрд, а надходження до бюджету від її митного оформлення становили 66,5 млрд грн, або 13% митних платежів.

Найбільшу частку українського експорту забезпечили продовольчі товари – $14,1 млрд. Також до трійки найбільш експортованих категорій увійшли метали та вироби з них ($2,5 млрд), а також машини, устаткування та транспортні засоби ($2,1 млрд).

Крім того, за сім місяців 2026 року до державного бюджету надійшло 888,3 млн грн вивізного мита, сплаченого під час митного оформлення експорту товарів.

Як повідомляв «Главком», у листопаді 2025 року професор Богдан Данилишин зазначав, що Україна стикається з глибоким дисбалансом зовнішньої торгівлі: імпорт зростає швидше за експорт, а економіка значною мірою залежить від зовнішньої фінансової підтримки. На його думку, одним із ключових завдань є збільшення експорту продукції з високою доданою вартістю та зменшення залежності від імпорту.

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Теги: Польща економіка експорт Китай імпорт машини Україна

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