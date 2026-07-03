Експорт металів з України впав

Загалом $18,4 млрд склав сукупний дохід від експорту металів за понад чотири роки повномасштабної війни

Україна заробила $1,7 млрд на експорті металів у 2026 році – на 7% менше, ніж торік та у 3,2 раза менше, ніж за той самий період до повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Так, нинішні доходи від експорту металів за 5 місяців майже такі ж, як Україна заробила на металургії в піковий місяць 2021 року. Загалом напередодні повномасштабної дохід від продажу металів за кордон становив близько $1,3 млрд на місяць.

Загалом $18,4 млрд склав сукупний дохід від експорту металів за понад чотири роки повномасштабної війни. Для порівняння, такі суми Україна отримувала лише за один рік від експорту металургійної продукції у 2010-2012 роках. Саме тоді на металургію припадала майже чверть усіх експортних надходжень від товарів і послуг.

У період з 2013 по 2021 рік частка металів залишалася стабільно високою – в середньому, близько 19% від загального експорту. Цьогоріч частка металів у структурі українського експорту скоротилася до 7%.

Якщо рахувати дані по експорту безпосередньо від початку повномасштабної війни, не враховуючи січень та лютий 2022 року, то найуспішнішим для металургійного експорту за роки повномасштабної війни став 2025 рік – $4,7 млрд отримала Україна від продажу металів за кордон. Частка галузі в загальному експорті товарів і послуг сягла 9%.

«Ситуація для української металургії може ускладнитися ще більше найближчими роками. Так, з 1 липня Євросоюз запустив новий режим захисту ринку сталі: загальний обсяг безмитного імпорту буде майже удвічі скорочений, а на продукцію понад квоти діятиме 50% мито. Паралельно набирає чинності механізм CBAM – так званий «вуглецевий податок» на імпорт продукції з високим рівнем викидів CO₂, зокрема, металів», – йдеться у дослідженні.

Зазначається, що обидва інструменти не пов’язані між собою, але працюють в одному напрямку – роблять доступ до ринку ЄС складнішим і дорожчим для зовнішніх постачальників, зокрема, й для України.

Як повідомлялося, з набуттям чинності нового регламенту Європейського Союзу щодо захисту ринку сталі українські металургійні підприємства можуть втратити до 50% експорту сталевої продукції до ЄС.