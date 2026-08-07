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Без перегляду прайс-кепів Україні буде складніше імпортувати електроенергію взимку – Центр Разумкова

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Без перегляду прайс-кепів Україні буде складніше імпортувати електроенергію взимку – Центр Разумкова
Україна може залишитися без імпортної електроенергії взимку
фото: depositphotos.com

Без зміни граничних цін Україна ризикує залишитися без необхідного імпорту електроенергії взимку – Омельченко

Підготовка до зими залежить не лише від будівництва нових потужностей чи захисту енергооб'єктів. Одним із ключових завдань залишається перегляд прайс-кепів – граничних цін на оптовому ринку електроенергії. Якщо вони залишаються нижчими за ціни в Європі, українські компанії не можуть купувати необхідний обсяг імпортної електроенергії навіть тоді, коли вона доступна. Про це заявив Володимир Омельченко, експерт з енергетичних питань Центру Разумкова.

За його словами, поряд із розвитком розподіленої генерації, будівництвом систем накопичення енергії та посиленням захисту енергетичної інфраструктури необхідно усунути цінові обмеження, які стримують імпорт у періоди дефіциту.

«Також вирішити проблему прайс-кепів на електричну енергію, щоб ми могли імпортувати електричну енергію взимку, коли це потрібно», – сказав Омельченко, відповідаючи на питання журналіста про підготовку до опалювального сезону.

Експерт також вважає, що важливо розв'язати проблему заморожених рахунків підприємств теплокомуненерго, прискорити розвиток розподіленої генерації та систем накопичення енергії, а також посилити фізичний захист ключових об'єктів енергетичної інфраструктури, насамперед підстанцій «Укренерго» і підприємств теплокомуненерго.

«Розвивати насамперед розподільну генерацію потужними темпами. Ліквідувати цю проблему заморожених рахунків для Теплокомуненерго підприємств... Будувати енергію сторіч. І, безумовно, посилювати фізичним захистом основні енергетичні об'єкти насамперед підстанції компанії «Укренерго» і також підприємство «Теплокомуненерго», – сказав він.

Раніше експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп зазначав, що чинні прайс-кепи обмежують можливості України імпортувати електроенергію в періоди високих цін у Європі. Через це навіть за наявності технічної можливості постачання частина імпорту може залишатися економічно недоступною.

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Теги: імпорт Україна Укренерго енергетика тарифи

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