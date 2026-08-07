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Зупинка портів коштуватимете $150-200 млн щомісяця українській металургії – ЗМІ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Зупинка портів коштуватимете $150-200 млн щомісяця українській металургії – ЗМІ
Морські порти залишаються критично важливими для імпорту сировини
фото: depositphotos.com

Падіння виробництва в металургійній галузі, за оцінками експертів, може досягти 35%

Блокування роботи морських портів уже призводить до скорочення виробництва на українських гірничо-металургійних підприємствах, а за відсутності відновлення експорту через порти Великої Одеси галузь може втратити до 35% виробництва та зазнавати $150-200 млн збитків щомісяця. Про це йдеться в матеріалі «Економічної правди».

З початку серпня група Ferrexpo призупинила виробництво на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті орієнтовно на 10-20 днів через блокування портів та дефіцит обігових коштів. Також зупинено видобуток на Південному ГЗК, що входить до групи «Метінвест».

У групі «Метінвест» зазначають, що скорочення видобутку на Об'єднаному ГЗК, до якого входять Північний, Центральний та Інгулецький ГЗК, у серпні може сягнути 30% порівняно з показником 2025 року. Через це обсяг залізничних перевезень продукції комбінатів може скоротитися приблизно на 1,3 млн тонн на місяць. Президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що доступ до морських портів є критично важливим для виживання гірничо-металургійної галузі.

«Доступ до моря – найбільш вагомий фактор виживання нашої галузі. Це більша проблема, ніж у 2022-2023 роках, бо тоді були кращі ціни і підприємства змогли пережити кризу. Зараз альтернативи портам Одеси немає», – зазначив він.

За словами Каленкова, у 2022 році частину експорту вдалося переорієнтувати на дунайські порти, однак зараз вони мають обмежену пропускну спроможність, а підприємства не можуть тривалий час накопичувати продукцію на складах через нестачу обігового капіталу.

Він попередив, що якщо ситуація не покращиться протягом найближчих тижнів, частина підприємств буде змушена зупинити виробництво або перейти в режим простою.

У «Метінвесті» наголошують, що припинення судноплавства в чорноморських портах поставить під загрозу експорт залізорудної сировини до Китаю та Туреччини, чавуну до США, а також заготовки й металопрокату до країн Південної Європи та Близького Сходу.

Крім експорту, морські порти залишаються критично важливими для імпорту сировини. Після зупинки Покровської вугільної групи компанія потребує імпорту близько 250 тис. тонн вугілля щомісяця, альтернативних джерел в Україні немає. У галузі також зазначають, що переорієнтація експорту залізної руди через західний кордон є економічно невигідною.

За оцінками компаній, доставка однієї тонни залізорудної сировини до польського порту Гданськ коштуватиме близько $50, тоді як вартість тонни обкотишів становить близько $100.

За оцінками учасників ринку, закриття морського коридору може коштувати українській металургії $150-200 млн прямих збитків щомісяця без урахування непрямих втрат від зростання логістичних витрат, збільшення операційних витрат та ризику зупинки окремих виробництв. За таких умов падіння виробництва в галузі може досягти 35%.

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Теги: експорт вугілля металургія

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