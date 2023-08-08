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В АРМА передано 24 млн грн із рахунків поплічника російського олігарха Гінера

Наталя Забазнова
glavcom.ua
В АРМА передано 24 млн грн із рахунків поплічника російського олігарха Гінера
До АРМА передали 24 млн грн з рахунку особи, пов'язаною із російським олігархом
фото з відкритих джерел

Гроші виявили під час розслідування заволодіння об'єктами критичної інфраструктури 

ДБР передало до управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 24 млн грн з рахунків громадянина України, який пов'язаний із діяльністю групи компаній VS Energy та олігархом Путіна Євгенієм Гінером. Про це повідомили на сайті ДБР. 

Разом із з Державною службою фінансового моніторингу України ДБР виявила гроші на рахунках українця, коли розслідували діяльність злочинної організації за участі громадян РФ та правоохоронців і заволодіння зловмисниками об’єктами критичної енергетичної інфраструктури (обленерго). 

«З початку повномасштабних воєнних дій в Україні до цієї особи перейшли українські активи компаній та осіб, пов’язаних з олігархом путіна Євгенієм Гінером та групою компаній VS Energy Це було зроблено для того, аби приховати російський слід активів та унеможливити їх арешт. Стосовно Гінера рішенням РНБО України були введені санкції», – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що загалом цей громадянин України здійснив банківських операцій на загальну суму понад 96 млн грн.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. 

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд за матеріалами ДБР націоналізував активи кількох наближених до Кремля російських олігархів на мільярди гривень. Серед них – п'ять обленерго, готелі, ТЦ, добувні підприємства, акції банку. Серед кінцевих бенефіціарів цих комерційних структур є наближені до Путіна російські олігархи: брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска, Євгеній Гінер. До слова, Вищий антикорупційний суд конфіскував квартири в центрі Києва, які належали дизайнеру-пропагандисту РФ Артємію Лєбєдєву.

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Теги: гроші Євгеній Ґінер ДБР

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