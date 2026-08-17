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Неочікуваний лідер: хто найбільше купує українські молочні продукти

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Неочікуваний лідер: хто найбільше купує українські молочні продукти
Українські молочні продукти експортують до країн Європи та інших країн світу
фото з відкритих джерел

Найбільшу частку українського молочного експорту становить морозиво – 28%, далі йдуть згущені молоко та вершки, масло і сири

Україна за сім місяців 2026 року скоротила експорт молочної продукції на 18% – до $218,27 млн. У липні українські виробники збільшили обсяги поставок за кордон, однак через нижчі ціни виручка залишається меншою, ніж торік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Асоціацію виробників молока.

За сім місяців українські виробники експортували молочних продуктів на $218,27 млн.

Найбільшим покупцем української молочної продукції за сім місяців стала Молдова. Вона придбала товарів на $50,64 млн.

До десятки найбільших імпортерів української молочної продукції також увійшли:

  • Молдова – $50,64 млн;
  • Польща – $28,8 млн;
  • Німеччина – $25,53 млн;
  • Болгарія – $10,78 млн;
  • Казахстан – $10,24 млн;
  • Ізраїль – $9,99 млн;
  • США – $7,22 млн;
  • Азербайджан – $6,85 млн;
  • Литва – $6,6 млн;
  • Грузія – $6,38 млн.

Найбільшу частку українського молочного експорту становить морозиво – 28%. Ще 24% припадає на молоко та вершки, згущені, 14% – на вершкове масло, 13% – на сири, а 9% – на казеїн.

В Асоціації виробників молока зазначають, що на результати експорту впливають не лише світові ціни, а й слабкий попит та посилення конкуренції на зовнішніх ринках. Водночас восени ситуація може покращитися завдяки відновленню експорту до Європи за вигіднішими цінами.

Україна за сім місяців 2026 року скоротила експорт молочної продукції на 18% у грошовому вимірі. Загальна вартість поставок становила $218,27 млн.

За даними Асоціації виробників молока, скорочення виручки від експорту відбулося на тлі зниження світових цін на молочну продукцію.

У липні українські виробники експортували 12,27 тис. тонн молочних продуктів на $37,4 млн. Порівняно з червнем фізичні обсяги поставок зросли на 6%, а виручка – на 7%. Водночас проти липня 2025 року обсяг експорту зменшився на 2%, а виручка – на 11%.

Загалом у січні–липні Україна поставила на зовнішні ринки 76,05 тис. тонн молочної продукції. Це на 9% менше, ніж за аналогічний період торік.

Раніше «Главком» писав, що найбільшим ринком збуту українських товарів за сім місяців 2026 року стала Польща. До трійки головних покупців також увійшли Туреччина та Німеччина. Основу українського експорту становили продовольчі товари, метали та вироби з них, а також машини, устаткування і транспортні засоби.

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Теги: експорт ціни молочна продукція

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