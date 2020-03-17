В Індії замість гудків у телефоні люди слухають інформацію про коронавірус



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В Індії станом на зараз загалом зафіксовано 142 випадки зараження, троє людей померли

Ініціатива уряду замінити гудки повідомленнями про коронавірус допомогла покращити розуміння епідемії серед населення, але водночас посилила паніку, – ЗМІ

В Індії абоненти кількох мобільних операторів – зокрема Jio, BSNL і Vodafone – перед викликом замість гудків прослуховують 30-секундне повідомлення про коронавірус. Про це їх попрохав уряд країни.

Як зазначає BBC, повідомлення починається з кашлю і озвучується англійською мовою.

«Коротко викладається інформація про вірус і його симптоми. При цьому його чує лише той, хто телефонує, а не той кому телефонують», - йдеться у повідомленні.

Хоча мобільні оператори ввели таку практику ще з 9 березня, про неї майже не згадували у ЗМІ. Утім користувачам так обридло слухати одні й ті ж повідомлення під час кожного виклику, що в інтернеті з’явилася неофіційна інструкція, як їх можна вимкнути.

За словами журналістки BBC з Індії Кінджал Панд’я-Вагх, ініціатива уряду замінити гудки повідомленнями про коронавірус допомогла покращити розуміння епідемії серед населення, але водночас посилила паніку серед тих, хто й без того переймався через вірус.

В Індії станом на зараз загалом зафіксовано 142 випадки зараження SARS-CoV-2. Зокрема, 14 людей вилікувалось, а троє померли.