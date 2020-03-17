  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Індії замість гудків у телефоні люди слухають інформацію про коронавірус

    • Розсилка
    В Індії станом на зараз загалом зафіксовано 142 випадки зараження, троє людей померли - В Індії замість гудків у телефоні люди слухають інформацію про коронавірус
    В Індії станом на зараз загалом зафіксовано 142 випадки зараження, троє людей померли

    Ініціатива уряду замінити гудки повідомленнями про коронавірус допомогла покращити розуміння епідемії серед населення, але водночас посилила паніку, – ЗМІ

    В Індії абоненти кількох мобільних операторів – зокрема Jio, BSNL і Vodafone – перед викликом замість гудків прослуховують 30-секундне повідомлення про коронавірус. Про це їх попрохав уряд країни.

    Як зазначає BBC, повідомлення починається з кашлю і озвучується англійською мовою.

    «Коротко викладається інформація про вірус і його симптоми. При цьому його чує лише той, хто телефонує, а не той кому телефонують», - йдеться у повідомленні.

    Хоча мобільні оператори ввели таку практику ще з 9 березня, про неї майже не згадували у ЗМІ. Утім користувачам так обридло слухати одні й ті ж повідомлення під час кожного виклику, що в інтернеті з’явилася неофіційна інструкція, як їх можна вимкнути.

    За словами журналістки BBC з Індії Кінджал Панд’я-Вагх, ініціатива уряду замінити гудки повідомленнями про коронавірус допомогла покращити розуміння епідемії серед населення, але водночас посилила паніку серед тих, хто й без того переймався через вірус.

    В Індії станом на зараз загалом зафіксовано 142 випадки зараження SARS-CoV-2. Зокрема, 14 людей вилікувалось, а троє померли.

    ЗМІ мобільні оператори Індія Vodafone уряд населення вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ