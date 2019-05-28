Адвокат Мартиненка стверджує, що НАБУ сприяє Росії в українській атомній енергетиці



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Зусиллями НАБУ поставки з Казахстану заблоковані, а Росія отримала можливість продавати сировину за завищеними цінами

«Східний гірничо-збагачувальний комбінат» через фейкові справи НАБУ не може зруйнувати російську монополію і постачати дешевшу сировину з Казахстану

Адвокат екс-нардепа Миколи Мартиненка Петро Бойко стверджує, що НАБУ через справи проти українського держпідприємства «СхідГЗК» допомагає Росії постачати уранову сировину за завищеними цінами. Про це повідомила прес-служба Мартиненка.

«З уранової сировини виробляється паливо для українських АЕС, де працюють старі радянські реактори. Але український «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» через фейкові справи НАБУ не може зруйнувати російську монополію і постачати дешевшу сировину з Казахстану. Зусиллями НАБУ ці поставки заблоковані, а Росія отримала можливість продавати сировину за завищеними цінами», - сказав адвокат.

За словами адвоката, в справі НАБУ по «Енергоатому» і «СхідГЗК» немає збитків для держави. «НАБУ і САП їх сфабрикували і цього не приховують. Прокурор САП Олексій Скибенко публічно заявив, що сторона обвинувачення не зацікавлена у встановленні об’єктивної істини у «справі Мартиненка». А на минуле судове засідання прокурори взагалі не прийшли – НАБУ і САП саботують справу, на якій вони стільки піарились», - наголосив Бойко.

«Державні аудитори двічі відповіли НАБУ, що немає збитків у постачанні уранової сировини «Східним ГЗК». Тобто, справу треба було закривати ще на етапі слідства! Але НАБУ за допомогою приватної фірми «Профі-сервіс» придумали «ноу-хау» в судових експертизах – термін «втрачені активи», на якому будується все звинувачення. Втрачені активи - це захоплені в Криму російськими окупантами. Тут же - це абсурд, будь-який платіж можна назвати «втраченим активом». НАБУ пішло на підміну понять і процесуальне шахрайство», - вказали у Мартиненка.

На думку захисту, «всю надію НАБУ і САП покладають на тиск на суддів, аби змусити їх ухвалювати не правові, а суто політичні рішення».

Прес-служба екс-депутата також заявила, що «бумеранг повернувся до тих, хто займається інформаційним кілерством щодо Миколи Мартиненка. Тепер вони самі стали фігурантами кримінальних справ – в т.ч. в США. Тому Ситник, Лещенко і Шабунін сподіваються втекти до парламенту і сховатись за депутатською недоторканністю. Але всі причетні до фальсифікацій нестимуть кримінальну відповідальність», - говориться в повідомленні.