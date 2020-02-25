Аграрії отримають добрива і паливо для посівної кампанії за форвардною програмою



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Загальна вартість всіх заявок за форвардними договорами за час роботи цього напрямку склала 5 млрд грн.

Форвардні контракти дозволяють агровиробникам захистити себе від цінових ризиків і позбавляють від необхідності одноразового акумулювання значних коштів для закупівлі пального і агрохімії для посіфної

Агровиробники можуть покрити витрати на паливно-мастильні матеріали та мінеральні добрива під майбутній урожай завдяки форвардній програмі, а це приблизно 50% у собівартості всіх польових робіт. Таку програму реалізує холдинг «OKKO Group».

Напередодні посівної кампанії головною проблемою для багатьох сільськогосподарських виробників залишається відсутність доступного фінансового ресурсу. Незважаючи на різні державні програми підтримки сільськогосподарської галузі, кредити досі залишаються малодоступним інструментом для бізнесу.

Тому серед аграріїв набирають популярності форвардні контракти. Укладення таких контрактів дає можливість агровиробникам захистити себе від цінових ризиків і позбавляє від необхідності одноразового акумулювання значних коштів для закупівлі пального і агрохімії для посівної.

Серед українських компаній таку форвардну програму реалізує холдинг «OKKO Group». Це комплексний продукт, що дозволяє агровиробникам отримати в потрібний момент паливо, мінеральні добрива, природний газ, електроенергію і «живі» гроші. І при цьому розрахуватися за них вже після збору врожаю вирощеними культурами.

«Агропромисловий комплекс в Україні зараз є надзвичайно цікавим напрямком для розвитку бізнесу та інвестування. Холдинг «OKKO Group» і раніше працював в аграрній сфері, в його склад входить, наприклад, концерн «Хлібпром», який володіє низкою хлібопекарських та борошномельних підприємств в Україні. Ми поставляємо паливно-мастильні матеріали за прямими контрактами багатьом сільгосппідприємствам», – зазначив генеральний директор агронапрямку «OKKO Group» Олександр Ніколенко.

У перший рік роботи форвардної програми холдингу надійшло 96 заявок, сьогодні компанія має вже 400 заявок. Загальна вартість всіх заявок за форвардними договорами за час роботи цього напрямку склала 5 млрд грн.