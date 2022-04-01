Президентка Європарламенту їде до Києва (фото)

Метсола опублікувала фотографією, на якій стоїть на тлі синього вагону «Укрзалізниці»

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола їде до Києва. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Twitter.

«На шляху до Києва», – написала Метсола.

Вона також опублікувала фотографією, на якій стоїть на тлі синього вагону «Укрзалізниці».

Нагадаємо, заявку України на вступ до Євросоюзу 1 березня ухвалив Європарламент. Розпочато спеціальну процедуру вступу.

Зазначимо, Європа посилює авіаційні санкції проти Росії.

Також ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

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