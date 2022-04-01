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    Президентка Європарламенту їде до Києва (фото)

    Роберта Метсола їде до України - Президентка Європарламенту їде до Києва (фото)
    Роберта Метсола їде до України
    фото:twitter.com/robertametsola

    Метсола опублікувала фотографією, на якій стоїть на тлі синього вагону «Укрзалізниці»

    Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола їде до Києва. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Twitter.

    «На шляху до Києва», – написала Метсола.

    Вона також опублікувала фотографією, на якій стоїть на тлі синього вагону «Укрзалізниці».

    Нагадаємо, заявку України на вступ до Євросоюзу 1 березня ухвалив Європарламент. Розпочато спеціальну процедуру вступу.

    Зазначимо, Європа посилює авіаційні санкції проти Росії.

    Також ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

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    Теги: ЄС росія окупанти Київ Європарламент війна Україна окупація #stoprussia
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    Президентка Європарламенту їде до Києва (фото)