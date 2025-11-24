Аграрні асоціації закликали уряд зупинити підвищення тарифів «Укрзалізниці»

Аграрний сектор виступив проти індексації вантажних тарифів «Укрзалізниці» у 2026 році: це виштовхне вантажі на автодороги

Всеукраїнський аграрний форум, який об’єднує провідні профільні асоціації, звернувся до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко із закликом не допустити підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» у 2026 році, адже таке рішення поглибить логістичну кризу та знизить конкурентоспроможність українського експорту.

У зверненні наголошується, що попереднє суттєве підвищення тарифів у 2022 році вже призвело до масштабного переходу вантажів із залізниці на автомобільний транспорт: частка автоперевезень зросла до 50%, а нині утримується на рівні 34–39%, що на 10–15% вище довоєнних показників. На думку асоціацій, повторне збільшення ставок може знову відштовхнути вантажовідправників, що в перспективі зменшить доходи самої «Укрзалізниці».

Аграрні асоціації також зазначають, що пасажирські перевезення «Укрзалізниці» щороку створюють дефіцит понад 18 млрд грн. Але у міжнародній практиці збиткові пасажирські перевезення компенсуються державою – через прямі дотації, як у США, або систему PSO, як у ЄС. Одна з цих моделей має бути застосована і в Україні.

Аграрії закликали уряд призупинити підвищення тарифів на 2026 рік, розробити прозорий механізм тарифоутворення та запровадити модель PSO для фінансування пасажирського сектору. Також аграрії закликали створити робочу групу за участю вантажовідправників, затвердити дорожню карту тарифної реформи «Укрзалізниці» та встановити чіткі правила формування ринкової вартості користування вагонами, зокрема через аукціони.

Як відомо, «Укрзалізниця» запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у наступному році, щоб компенсувати в такий спосіб збитки від пасажирських перевезень. Однак, за даними профільних бізнес асоціацій, це матиме руйнівні наслідки для економіки. Так, за даними ДП «Укрпромзовнішекспертиза», таке підвищення тарифів призведе до скорочення ВВП на 100 млрд грн, втрати валютної виручки на 98 млрд грн, зменшення бюджетних надходжень більш ніж на 36 млрд грн та скорочення 76 тисяч робочих місць, з яких 26 тисяч - у промисловості.