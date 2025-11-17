Реформа залізниць у ЄС знизила ціни на перевезення, цей досвід має перейняти «Укрзалізниця» – аналітика

«Укрзалізниця» зберігає плани підвищити тарифи на вантажні перевезення у два етапи в 2026 році

Замість підвищення тарифів на вантажні перевезення, «Укрзалізниці» потрібно провести реформування за досвідом ЄС

Лібералізація залізничного ринку в ЄС призвела до зниження цін на вантажні та пасажирські перевезення і покращення якості сервісу. Цей досвід має перейняти «Укрзалізниця», замість підвищення тарифів на вантажні перевезення, яке наразі готується. Про це йдеться у матеріалі Центру транспортного аналізу та основі звіту ЄК.

У Центрі нагадали, що нещодавно уряд подав до Верховної Ради законопроєкт про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту. У прикінцевих положеннях уряд зобов’язався не пізніше ніж через пів року після його ухвалення внести до парламенту окремий закон про лібералізацію ринку залізничних перевезень. Це необхідно для адаптації українського законодавства до норм ЄС і відкриття ринку для конкуренції.

«Натомість, «Укрзалізниця» зберігає плани підвищити тарифи на вантажні перевезення у два етапи в 2026 році – спочатку на 27%, а потім ще на 11%. Представники промислових галузей попереджають, що такі дії державного монополіста можуть не збільшити надходження, а, навпаки, скоротити вантажну базу, переорієнтувати частину перевезень на автотранспорт і послабити економіку», – наголосили у Центрі.

Видання також наводить дослідження Єврокомісії «Дослідження цін на послуги пасажирського та вантажного залізничного транспорту для кінцевих клієнтів» – воно показує, що в Європі приборкати зростання вартості перевезень дозволило саме відкриття ринку. Згідно з результатами, конкуренція на ринку залізничних перевезень знизила ціни для кінцевих клієнтів, розширила перелік послуг і покращила якість сервісу. Висновки зроблені на основі опитування учасників ринку в різних країнах ЄС.

Зокрема, у низці країн дослідження зафіксувало прямий ефект на ціни, кажуть у Центрі: у Франції та Хорватії тарифи на вантажні перевезення знизилися після входу нових гравців. У Хорватії за 8 років після лібералізації нові оператори отримали уже 43% ринку. У Франції частка історичного оператора SNCF Fret скоротилася до 49%. На окремих маршрутах падіння цін є показовим: вартість транспортування контейнера з Антверпена до Базеля знизилася приблизно на 15%, що зробило залізницю більш конкурентною для бізнесу.

Конкуренція також стимулювала підвищення ефективності. Нові оператори оптимізують витрати, зокрема за рахунок мультифункціонального персоналу та гнучкіших виробничих моделей. У Франції приватні компанії навчали машиністів виконувати додаткові функції, що дозволило скоротити потребу в персоналі на один поїзд і, відповідно, знизити експлуатаційні витрати. У Швеції нові гравці різко збільшили чистий дохід на одного співробітника.

Для пасажирських перевезень у країнах, які першими відкрили ринок, конкуренція сприяла зниженню вартості квитків і покращенню сервісу в порівнянні з ситуацією до реформ. Це зробило залізницю більш привабливою, повернувши частину пасажирів з інших видів транспорту. Таким чином, конкуренція стала інструментом не лише для зниження цін, а й для зростання попиту.

«Досвід ЄС показує, що відкриття залізничного ринку та допуск конкурентів можуть стати механізмом для стримування тарифів і покращення послуг замість їхнього підвищення в умовах монополії. У контексті планів Укрзалізниці підвищити вантажні тарифи виконання зобов’язань щодо лібералізації ринку, передбачених урядовим законопроєктом, стає ключовим елементом подальшої реформи сектора», – вказують у ЦТС.