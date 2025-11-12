Україні загрожує зникнення бджіл. Ентомолог пояснив, у чому причина та як це вплине на врожай

Навіть перевірені засоби для оброблення рослин можуть зашкодити бджолам

В Україні протягом тривалого часу обговорюється проблема скорочення популяції бджіл. Ентомолог Євгеній Халаїм прокоментував це та пояснив, чого чекати аграрному сектору через зникнення запилювачів рослин, повідомляє «Главком».

Євгеній Халаїм підтверджує те, що в Україні дійсно гинуть бджоли. Їхнє зникнення значно вплине на якість врожаю та навіть може викликати голод, адже ці комахи є головними запилювачами рослин та плодових дерев. «У будь-якому випадку зникнення бджіл сильно знизить продуктивність аграрного сектору. Більшість вчених пов'язують це з надмірним і неконтрольованим використанням інсектицидів», – пояснює експерт.

Ентомолог також зазначив, що попри те, що на полях використовуються дозволені препарати від шкідників, як це впливає на бджіл протягом тривалого часу, передбачити складно. «Багато із них мають акумулюючий ефект, тобто одноразова обробка рослин не приведе до загибелі рою, а якщо їх використовують з року в рік, то це може нашкодити бджолам», – зауважив фахівець.

Ентомолог Євгеній Халаїм також пояснює, що в Україні наразі не має механізмів для відстеження кількості роїв. Але такі можливості мають європейські країни. Водночас Україна лише на шляху до таких інновацій.

Раніше «Главком» розповідав про те, що чому бджоли важливіші для екології, ніж ми думаємо. Адже вони є невід'ємною частиною міської екосистеми, і їхня роль не обмежується лише природними ландшафтами. Ці комахи запилюють дерева, квітники та рослини у парках, на клумбах і навіть на балконах житлових будинків, що є критично важливим для міської флори.

Також повідомлялося про те, що популяції диких медоносних бджіл були офіційно класифіковані як ті, що перебувають під загрозою зникнення в Європейському Союзі.