Світовий попит на заморожену картоплю фрі різко зростає

Експорт картопляної продукції виріс до $13,2 млрд завдяки підвищенню попиту та цін

Світова торгівля замороженою картоплею, зокрема фрі, зросла за п’ять років із $7,7 млрд у 2019 році до $13,2 млрд у 2024-му. Популярність продукту та збільшення цін стимулюють виробництво та переробку картоплі у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rabobank.

За даними аналітиків, головним драйвером зростання світового експорту стала заморожена картопля фрі. Підвищення цін пов’язане як зі зростанням попиту, так і з подорожчанням вирощування та переробки картоплі.

Найбільшими імпортерами картопляної продукції залишаються США, а також Великобританія, Мексика, Саудівська Аравія, Німеччина та Іспанія. Китай і Індія, навпаки, стали експортером завдяки розширенню власних переробних потужностей.

«Ми очікуємо, що в найближчі роки країни, що розвиваються, продовжать збільшувати частку у світовому виробництві та переробці картоплі завдяки зростанню попиту й конкурентоспроможності», – зазначають аналітики.

У Північній Америці та Європі середні врожаї вже високі, але їх подальше зростання ускладнене кліматичними екстремами та суворими регуляціями щодо захисту рослин. Зокрема, Нідерланди мають труднощі з розширенням експорту насіннєвої картоплі, що становить близько половини світових поставок.

Нагадаємо, що аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка прогнозує різке подорожчання картоплі в Україні цієї зими. Причинами він називає посуху, неврожай і підвищення податків. За його оцінкою, ціни на картоплю у супермаркетах можуть зрости до 55 грн за кілограм, тоді як зараз середня гуртова ціна коливається в межах 19–22 грн, а роздрібна – 30–35 грн.

На початку осіннього сезону 2025 року картопля в Україні почала дешевшати через збільшення пропозиції. Виробники були вимушені зменшити ціни в середньому на 10%. Фермери розповіли, що наразі серед покупців має попит більші сорти картоплі, а дрібна майже не затребувана. Експерти зазначають, що зараз ціна на картоплю зменшилася вже на 18%, у порівнянні з минулим роком у цей час.

Водночас у жовтні на «Дні поля» у Волинській області українські аграрії вразили результатами врожайності, які перевищили показники Польщі. Наші аграрії представили на заході 79 сортів картоплі, деякі з цих сортів та якість овочів здивували польського фермера. Він назвав врожайність української картоплі «неймовірною».

Щороку в Україні вирощується понад 10 млн тонн картоплі, проте через обмеження збуту на внутрішньому ринку її експорт до ЄС поки що неможливий. Через це більшість підприємств картоплю вирощують як другорядну культуру у сівозміні. Микола Пономаренко зі СТОВ «Десна» зазначає, що площі під картоплею зменшилися з 500 га раніше до 180–200 га у 2024–2025 роках.

Українські виробники картоплі стикаються з напливом дешевої імпортної продукції з Польщі, що вже відчутно впливає на ціни та прибутки фермерів. За словами директора ПП «Імпак» Сергія Маліновського, польські фермери завдяки дотаціям ЄС можуть продавати картоплю на українському ринку за 6 грн/кг, тоді як українські виробники змушені реалізовувати її за аналогічною або вищою ціною. Це створює нестабільність ринку та підвищує ризики для дрібних і середніх господарств.