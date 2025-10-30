Головна Світ Політика
Трамп та Сі Цзіньпін вперше за шість років зустрілися

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
скриншот з прямої трансляції
скриншот з прямої трансляції

Переговори будуть зосереджені на кількох важливих питаннях, зокрема на тарифах між США та Китаєм

Переговори між президентом США Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном офіційно розпочалися на авіабазі Кімхе в Пусані, Південна Корея. Про це повідомляють державні китайські ЗМІ, Reuters та АР.

Трамп і Сі приїхали до міста Пусан в останні години і зустрічаються, як пише АР, в скромному приміщенні з блакитним дахом на військовій базі, що розташована поблизу міжнародного аеропорту Пусана.

Зустріч проходить в обстановці, яка відрізняється від розкішних церемоніальних місць, де часто зустрічаються світові лідери. На вході в будівлю висить табличка: «Ласкаво просимо на авіабазу Кімхе».

Після прибуття Трамп швидко покинув гелікоптер Marine One і в супроводі кортежу поїхав коротку відстань по злітній смузі до місця зустрічі. Сі Цзіньпін вийшов з літака в зимовому пальто.

Очікується, що переговори будуть зосереджені на кількох важливих питаннях, зокрема на тарифах між США та Китаєм. Наразі зустріч відбувається за зачиненими дверима без преси. Ймовірно, після закінчення переговорів Трамп та Сі вийдуть для спільного брифінгу, щоб оголосити ухвалені на переговорах рішення.

