Переговірник Трампа по Україні опинився під загрозою звільнення

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Переговірник Трампа по Україні опинився під загрозою звільнення
Трамп може звільнити переговорника щодо України Дена Дрісколла
фото з відкритих джерел

У Білому домі обговорили відставки топпосадовців на тлі падіння підтримки

Адміністрацію президента США Дональда Трампа можуть залишити ще кілька високопосадовців після нещодавніх кадрових рішень. Серед потенційних кандидатів на звільнення – міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл, який відповідає за переговорний напрямок щодо України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Atlantic.

За даними джерел видання, у Білому домі тривають активні обговорення можливих відставок. Зокрема, йдеться про директора ФБР Кеша Пателя, міністра армії Дена Дрісколла та міністерку праці Лорі Чавес-ДеРемер.

Водночас остаточних рішень наразі не ухвалено, а конкретні терміни можливих кадрових змін не визначені. Як зазначає The Atlantic, раніше Дональд Трамп уникав звільнень топпосадовців, розглядаючи це як поступку політичним опонентам і медіа. Крім того, в адміністрації діяв негласний підхід утримуватися від кадрових рішень до проведення проміжних виборів.

Однак, за інформацією джерел, зниження рівня підтримки президента після початку війни з Іраном могло змінити ці політичні розрахунки та активізувати дискусії щодо оновлення команди.

Ден Дрісколл долучився до переговорного процесу між Україною та Росією у листопаді 2025 року, замінивши на цьому напрямку Кіта Келлога. Він представив президенту України Володимиру Зеленському чорновий варіант мирного плану, після чого брав участь у переговорах у Женеві за участі української та американської делегацій.

Згодом Дрісколл презентував напрацювання російській стороні під час зустрічей в Абу-Дабі.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп звільнив генерального прокурора США, після чого у медіа з’явилися повідомлення про можливе продовження кадрових змін у його адміністрації.

Читайте також:

Теги: США Україна переговори

Читайте також

Китай окреслив «червоні лінії» у відносинах зі США
Китай заявив про готовність до діалогу зі США, але є нюанс
4 березня, 12:04
Національний банк готовий підкріпити каси банків готівковою іноземною валютою
Нацбанк заявив про ймовірні проблеми з готівкою в Україні
7 березня, 11:39
Президент США з членами ради директорів Центру Трампа-Кеннеді
Трамп заявив, що США не зобов’язані допомагати Києву
16 березня, 20:36
Трамп заявив, що ніхто не очікував, що Іран атакуватиме сусідні країни
Трамп заявив, що ніхто не очікував, що Іран атакуватиме сусідні країни
16 березня, 23:12
Порти України під ударами стали моделлю для інших країн
Досвід роботи портів України під вогнем зацікавив Близький Схід
20 березня, 14:06
Блокада Ормузької протоки може підняти ціни на нафту
Bloomberg прогнозує рекордний стрибок цін через війну в Ірані
27 березня, 09:48
У ДТП брали участь одразу кілька транспортних засобів – шкільний автобус, легковий автомобіль та самоскид
Аварія за участю шкільного автобуса у США: є загиблі та десятки постраждалих
28 березня, 04:01
У літака повністю зруйновано задню половину - ту, де знаходився радар та інше важливе обладнання
Іран знищив рідкісний літак-радар США під час атаки на авіабазу в Саудівській Аравії – ЗМІ
29 березня, 14:24
Трамп назвав війну в Ірані відповіддю на майже півстоліття насильства з боку режиму
Трамп назвав війну в Ірані відповіддю на майже півстоліття насильства з боку режиму
2 квiтня, 05:11

Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти – розвідка
Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти – розвідка
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

