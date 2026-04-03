Переговірник Трампа по Україні опинився під загрозою звільнення

У Білому домі обговорили відставки топпосадовців на тлі падіння підтримки

Адміністрацію президента США Дональда Трампа можуть залишити ще кілька високопосадовців після нещодавніх кадрових рішень. Серед потенційних кандидатів на звільнення – міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл, який відповідає за переговорний напрямок щодо України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Atlantic.

За даними джерел видання, у Білому домі тривають активні обговорення можливих відставок. Зокрема, йдеться про директора ФБР Кеша Пателя, міністра армії Дена Дрісколла та міністерку праці Лорі Чавес-ДеРемер.

Водночас остаточних рішень наразі не ухвалено, а конкретні терміни можливих кадрових змін не визначені. Як зазначає The Atlantic, раніше Дональд Трамп уникав звільнень топпосадовців, розглядаючи це як поступку політичним опонентам і медіа. Крім того, в адміністрації діяв негласний підхід утримуватися від кадрових рішень до проведення проміжних виборів.

Однак, за інформацією джерел, зниження рівня підтримки президента після початку війни з Іраном могло змінити ці політичні розрахунки та активізувати дискусії щодо оновлення команди.

Ден Дрісколл долучився до переговорного процесу між Україною та Росією у листопаді 2025 року, замінивши на цьому напрямку Кіта Келлога. Він представив президенту України Володимиру Зеленському чорновий варіант мирного плану, після чого брав участь у переговорах у Женеві за участі української та американської делегацій.

Згодом Дрісколл презентував напрацювання російській стороні під час зустрічей в Абу-Дабі.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп звільнив генерального прокурора США, після чого у медіа з’явилися повідомлення про можливе продовження кадрових змін у його адміністрації.