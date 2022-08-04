Албанія надала Україні грант на суму €1 млн

Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету

Сьогодні до Державного бюджету України надійшли грантові кошти від уряду Албанії у розмірі 1 млн євро. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що Міністерство фінансів України у співпраці з посольством України в Албанії забезпечило надходження фінансової допомоги на рахунки Державної казначейської служби України.

«Підтримка наших міжнародних партнерів пришвидшує перемогу України. Ми вдячні уряду Албанії за допомогу нашій державі в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Дані кошти посилять стійкість фінансової системи України», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначенні кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків Державного бюджету України.

Раніше повідомлялося, що Албанія вирішила оригінально помститися Росії за війну проти України. Країна перейменує вулицю у Тирані, де розташовані посольства Росії та України, на вулицю Вільної України.

Нещодавно 1,7 млрд доларів грантової допомоги направили до України Сполучені Штати Америки.

Також країни-члени Євросоюзу погодили виділення Україні п'ятого траншу військової допомоги в розмірі 500 млн євро. Частину коштів Україна вже отримала.