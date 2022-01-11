Аліменти на дитину у 2022 році: як зміниться розмір виплат

Максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку

В Україні у 2022 році у двічі зросте розмір аліментів на утримання дитини. Відповідно до Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Він призначається за умови, що один із батьків, який платитиме аліменти, не має достатньо коштів, щоб робити великі виплати.

З 1 січня 2022 року гарантований розмір аліментів становить:

для дітей віком до 6 років – 1 тис. 50 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 1 тис. 309 грн.

З 1 липня:

для дітей віком до 6 років – 1 тис. 100 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 1 тис. 372 грн.

З 1 грудня:

для дітей віком до 6 років – 1 тис. 136 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 1 тис. 416 грн.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Їх присуджують, якщо платник аліментів має достатній дохід.

З 1 січня рекомендований розмір аліментів становить:

для дітей віком до 6 років – 2,1 тис. грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 2 тис. 618 грн.

З 1 липня рекомендований розмір аліментів зросте:

для дітей віком до 6 років – 2 тис. 201 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 2 тис. 744 грн.

З 1 грудня:

для дітей віком до 6 років – 2 тис. 272 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 2 тис. 833 грн.

Максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Але батьки між собою можуть домовитися і про більшу суму.

З 1 січня він становить:

для дітей віком до 6 років – 21 тис. грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 26 тис. 180 грн.

З 1 липня:

для дітей віком до 6 років – 22 тис. 10 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 27 тис. 440 грн.

З 1 грудня:

для дітей віком до 6 років – 22 тис. 720 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 28 тис. 330 грн.

За несплату аліментів в Україні передбачено цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність. Цивільна відповідальність. За несплату аліментів може нараховуватись пеня. Крім того, існує система фінансових санкцій для батьків, які не платять аліменти більше року (20% від суми несплачених аліментів), два роки (30%), три роки (50%).

Адміністративна відповідальність. Якщо один із батьків не сплачуватиме аліментів протягом року, його можна залучити до суспільно корисних робіт на строк від 240 до 360 годин. Також може загрожувати позбавлення права на субсидію.

Якщо людина не платить аліментів на утримання хворої дитини протягом трьох місяців, для боржника можуть встановити тимчасові обмеження: заборону на виїзд за межі України, заборону на право керувати транспортними засобами, заборону на користування зброєю та полювання.

Кримінальна відповідальність. За злісне ухилення від сплати аліментів, крім громадських робіт, може загрожувати арешт терміном до трьох місяців або обмеження волі терміном до двох років (ст. 164 Кримінального кодексу України).

Як раніше повідомлялося, у 2022 році відбудуться важливі зміни, що пов'язані зі зміною допомоги на дітей, виплатами на дітей-сиріт, а також при народженні дитини.