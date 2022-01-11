Долар і євро ростуть в ціні: курс валют на 11 січня

Нацбанк підвищив курс долара до максимуму з кінця травня

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,50 грн/долар

Офіційний курс гривні до долара на 11 січня 2022 року встановлений на рівні 27,50 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім місяців. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 27,4998 гривень за 1 долар (+0,0021 грн). При цьому курс долара на 10 січня становить: 27,4977 гривень за 1 долар.

Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.499800 грн за долар;

31.116000 грн за євро;

0.366330 грн за російський рубль;

37.310400 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 10 січня курс валют зріс.

Нагадаємо, перед Різдвом курс долара зріс до максимуму за пів року.

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