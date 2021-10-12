Керівниця МВФ може піти з посади

Кристаліна Георгієва вже невдовзі може залишити пост голови МВФ

Виконавча рада МВФ запланувала закритий захід, в ході якого стане відомо, чи залишиться Кристаліна Георгієва на своєму посту. Про це повідомляє Reuters.

«На засіданні Ради директорів окремо будуть присутні Георгієва, а також юристи фірми WilmerHale», – уточнюється в повідомленні.

Відомо, що Георгієва у 2017 році чинила тиск на персонал у певних цілях. Мова про рейтингові звіти, зокрема, про звіт Doing Business щодо Китаю.

При цьому сама Георгієва звинувачення заперечує, говорячи про порушення, які були допущені юристами WilmerHale.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд виділив країнам світу рекордні 650 мільярдів доларів у рамках загального розподілу спеціальних прав запозичення. З цієї суми Україна отримає без умов та зобов'язань 2,7 мільярда доларів.

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