США готові застосувати силу, аби змусити співпрацювати владу Венесуели – Рубіо

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Держсекретар США наголосив, що тимчасова лідерка країни співпрацює зі Сполученими Штатами
фото: AP

Адміністрація Трампа готова здійснити нову операцію проти Венесуели, якщо тимчасове керівництво країни відхилиться від очікувань США

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа готова застосувати силу, щоб змусити тимчасове керівництво Венесуели співпрацювати з Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У підготовленій заяві для слухань у сенатському комітеті з міжнародних відносин Рубіо зазначає, що США не перебувають у стані війни з Венесуелою. Він додав, що тимчасова лідерка країни співпрацює, але адміністрація Трампа не виключає застосування додаткової сили, якщо це буде необхідно після рейду з метою затримання диктатора Ніколаса Мадуро.

Рубіо заявив, що Родрігес зобов'язалася відкрити енергетичний сектор Венесуели для американських компаній, надати преференційний доступ до виробництва та використовувати гроші від продажу нафти для закупівлі американських товарів.

«Ми готові застосувати силу, щоб забезпечити максимальну співпрацю, якщо інші методи не дадуть результату. Ми сподіваємося, що це не буде необхідним, але ми ніколи не ухилятимемося від свого обов'язку перед американським народом і нашої місії в цій півкулі», – запевнив він.

Нагадаємо, звіти американської розвідки поставили під сумнів готовність тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес повністю співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа та розірвати зв’язки з ключовими супротивниками США, зокрема Росією, Китаєм та Іраном.

Після усунення Ніколаса Мадуро Родрігес вжила низку кроків для збереження підтримки США, зокрема звільнила частину політичних в’язнів та дозволила продаж від 30 до 50 мільйонів барелів нафти Сполученим Штатам.

Водночас у нещодавній промові вона заявила, що з неї «досить» втручання США, що, за даними джерел, також посилило занепокоєння у Вашингтоні.

