Головна Світ Політика
search button user button menu button

США завдали ударів по трьох човнах наркоторговців: загинули щонайменше 11 людей

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США завдали ударів по трьох човнах наркоторговців: загинули щонайменше 11 людей
Пентагон підтвердив удари по наркочовнах
скріншот з відео

Американські військові заявили про цілеспрямовану операцію у Тихому океані та Карибському морі, критики ставлять під сумнів законність атак

Військові Сполучених Штатів повідомили про удари по трьох імовірних човнах наркоторговців у водах Тихого океану та Карибського моря, внаслідок яких загинули 11 осіб. Про це повідмоляє «Главком» з посиланням на Euronews.

За даними Південного командування США, на початку тижня у східній частині Тихого океану були уражені два судна з чотирма людьми на борту, ще один човен із трьома людьми був потоплений у Карибському морі. Американські військові назвали удари цілеспрямованим втручанням проти нібито наркоторговців, які діяли вздовж відомих контрабандних маршрутів.

За підрахунками Euronews, після цих атак загальна кількість загиблих у межах операцій США проти так званих «наркотерористів» на малих човнах, що тривають із вересня, зросла щонайменше до 145 осіб.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Вашингтон перебуває у «збройному конфлікті» з картелями в Латинській Америці та виправдовував удари необхідністю стримування потоків наркотиків до США.

Водночас критики операції ставлять під сумнів її законність і ефективність. Вони зазначають, що фентаніл, який пов’язують із великою кількістю смертельних передозувань, зазвичай потрапляє до Сполучених Штатів сухопутними маршрутами з Мексики, де його виробляють із хімічних компонентів, імпортованих із Китаю та Індії.

Адміністрація Трампа та частина республіканських законодавців наполягають на законності таких дій, тоді як демократи та юридичні експерти називають удари позасудовими вбивствами і закликають до додаткового контролю за використанням військової сили за межами традиційних зон бойових дій.

Раніше Південне командування США повідомляло про серію операцій проти швидкісних катерів, які, за даними американської сторони, використовуються для наркотрафіку в Карибському басейні. Такі удари стали частиною ширшої кампанії адміністрації Дональда Трампа, що триває з осені минулого року і передбачає регулярні «кінетичні» атаки по підозрюваних контрабандних маршрутах. У Вашингтоні стверджують, що ці дії мають стримувальний ефект для наркокартелів, однак незалежних підтверджень їхньої ефективності поки що немає.

Читайте також:

Теги: США наркотики

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

111-річний Луїс Кано має 11 онуків, п’ятьох правнуків та двох праправнуків
Найстарший 111-річний житель США назвав секрет свого довголіття
Сьогодні, 12:36
Угода передбачає зниження тарифів, розширення доступу до ринку американської продукції в Азії та інвестиції в енергетичні та технологічні проєкти США
Зниження тарифів та мільярдні інвестиції. Тайвань і США фіналізували торговельну угоду
13 лютого, 11:33
Bloomberg: Кремль пропонує Трампу повернення до долара в обмін на економічний альянс
Bloomberg: Кремль пропонує Трампу повернення до долара в обмін на економічний альянс
13 лютого, 01:35
Командувач Європейського командування США провів серію зустрічей зі старшими військовими представниками Росії та України
США та Росія домовилися відновити військових діалог на високому рівні
5 лютого, 17:02
Вплив Трампа на глобальну політику – це не один лише політичний феномен, а сигнал до глибоких змін у світовій системі цінностей
Філософиня пояснила, як світ змінюється під впливом Трампа і що це означає для України
1 лютого, 16:15
Трамп сказав, що Ірану загрожують удари
Трамп пригрозив Ірану новими ударами
28 сiчня, 19:36
Дональд Трамп заявляв, що зміна клімату – це «найбільша афера з усіх коли-небудь проведених»
США вдруге вийшли з Паризької кліматичної угоди
27 сiчня, 11:39
Найскладніша ситуація прогнозується в Луїзіані, Міссісіпі та Теннессі,
Зимовий шторм охопив США: 14 штатів оголосили надзвичайну ситуацію
25 сiчня, 01:36
Зеленський повідомив, що усі делегації із ОАЕ повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав
Зеленський підсумував переговори в Абу-Дабі та зробив важливий анонс
24 сiчня, 16:42

Політика

Росія наказала вішати триколори у тилових селах до річниці вторгнення – Сили оборони
Росія наказала вішати триколори у тилових селах до річниці вторгнення – Сили оборони
США назвали головну причину інтересу до Гренландії
США назвали головну причину інтересу до Гренландії
Парламент Японії переобрав Санае Такаїчі прем’єр-міністеркою
Парламент Японії переобрав Санае Такаїчі прем’єр-міністеркою
Король Данії прибув до Гренландії з «візитом солідарності»
Король Данії прибув до Гренландії з «візитом солідарності»
Путін зробив Трампу стратегічну пропозицію щодо Аляски – The Economist
Путін зробив Трампу стратегічну пропозицію щодо Аляски – The Economist
США завдали ударів по трьох човнах наркоторговців: загинули щонайменше 11 людей
США завдали ударів по трьох човнах наркоторговців: загинули щонайменше 11 людей

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua