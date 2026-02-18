США завдали ударів по трьох човнах наркоторговців: загинули щонайменше 11 людей

Американські військові заявили про цілеспрямовану операцію у Тихому океані та Карибському морі, критики ставлять під сумнів законність атак

Військові Сполучених Штатів повідомили про удари по трьох імовірних човнах наркоторговців у водах Тихого океану та Карибського моря, внаслідок яких загинули 11 осіб. Про це повідмоляє «Главком» з посиланням на Euronews.

За даними Південного командування США, на початку тижня у східній частині Тихого океану були уражені два судна з чотирма людьми на борту, ще один човен із трьома людьми був потоплений у Карибському морі. Американські військові назвали удари цілеспрямованим втручанням проти нібито наркоторговців, які діяли вздовж відомих контрабандних маршрутів.

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

За підрахунками Euronews, після цих атак загальна кількість загиблих у межах операцій США проти так званих «наркотерористів» на малих човнах, що тривають із вересня, зросла щонайменше до 145 осіб.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Вашингтон перебуває у «збройному конфлікті» з картелями в Латинській Америці та виправдовував удари необхідністю стримування потоків наркотиків до США.

Водночас критики операції ставлять під сумнів її законність і ефективність. Вони зазначають, що фентаніл, який пов’язують із великою кількістю смертельних передозувань, зазвичай потрапляє до Сполучених Штатів сухопутними маршрутами з Мексики, де його виробляють із хімічних компонентів, імпортованих із Китаю та Індії.

Адміністрація Трампа та частина республіканських законодавців наполягають на законності таких дій, тоді як демократи та юридичні експерти називають удари позасудовими вбивствами і закликають до додаткового контролю за використанням військової сили за межами традиційних зон бойових дій.

Раніше Південне командування США повідомляло про серію операцій проти швидкісних катерів, які, за даними американської сторони, використовуються для наркотрафіку в Карибському басейні. Такі удари стали частиною ширшої кампанії адміністрації Дональда Трампа, що триває з осені минулого року і передбачає регулярні «кінетичні» атаки по підозрюваних контрабандних маршрутах. У Вашингтоні стверджують, що ці дії мають стримувальний ефект для наркокартелів, однак незалежних підтверджень їхньої ефективності поки що немає.